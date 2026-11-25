Donald Trump a pufnit în râs în timpul unui interviu acordat publicației NYP, când a fost întrebat despre un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia până în ianuarie. „Cine a spus asta?”, a glumit Trump.

Președintele american a declarat că nu a stabilit termene limită pentru încheierea războiului, dar ar dori ca acesta să se termine astăzi.

„Pentru a dansa, este nevoie de doi”, a adăugat el.

Trump îi critică pe Zelenski și Putin

Conform lui Donald Trump, disponibilitatea lui Vladimir Putin și a lui Volodimir Zelenski de a negocia pacea se schimbă zilnic. Uneori, unul este dispus să negocieze, iar celălalt nu, a explicat Trump „Depinde de ziua respectivă”, a concluzionat președintele american.

Ce a spus Zelenski

Pe 24 noiembrie, Volodimir Zelenski a declarat că reprezentanții speciali ai SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, insistă ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace cât mai curând posibil. Americanii vor ca înțelegerea să fie semnată înainte de ianuarie 2027.