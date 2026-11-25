SUA exclud desfășurarea de trupe în Ucraina

Negociatorii americani au exclus, în discuții private, trimiterea de militari sau înființarea unor baze militare în Ucraina după încheierea războiului, ca parte a viitoarelor garanții de securitate, dezvăluie Kyiv Independent, citând persoane familiarizate cu negocierile.

Volodimir Zelenski este îngrijorat că garanțiile fără prezență militară străină nu ar putea oferi protecție credibilă în cazul unui nou atac rusesc. Liderul ucrainean le-ar fi transmis aliaților că nu înțelege ce ar presupune angajamentele americane în absența trupelor sau a bazelor militare.

La întâlnirea din 19 noiembrie, de la Berlin, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au discutat cu oficiali ucraineni și europeni despre un mecanism inspirat de Articolul 5 al NATO. Kushner a transmis că Donald Trump este dispus să ia în considerare un astfel de acord.

Zelenski cere garanții scrise

Un acord similar Articolului 5 nu presupune însă automat intervenția militară a statelor participante în cazul unui atac.

Președintele ucrainean a declarat pentru Kyiv Independent că nu a primit încă explicații clare despre modul în care ar funcționa mecanismul propus.

„Nu este încă clar, pentru că nu avem încă un răspuns clar, un răspuns complet, despre ce ar presupune acest grup colectiv, cum ne-ar apăra și dacă acest grup ar fi pregătit să respingă agresorul”, a afirmat Zelenski.

„Acest lucru trebuie să fie pus pe hârtie. Până acum, nu am văzut astfel de măsuri consemnate în scris”, a adăugat acesta.

În timp ce Kievul solicită stabilirea imediată a angajamentelor, Washingtonul dorește ca acestea să fie incluse în acordul final de pace.

Zelenski a subliniat că garanțiile trebuie să rămână valabile și după încheierea mandatului lui Donald Trump.

„Luptăm pentru a ne apăra țara nu doar pentru doi ani. Avem nevoie de garanții de securitate pentru mai mult de doi ani. De preferat pentru totdeauna sau cel puțin pentru decenii”, a declarat liderul ucrainean.

Europa analizează trimiterea unei forțe multinaționale

Coaliția de Voință, condusă de Franța, Germania și Marea Britanie, a analizat posibilitatea desfășurării unor trupe în Ucraina după un eventual armistițiu. Forța multinațională ar urma să monitorizeze respectarea păcii și să descurajeze o nouă invazie rusă.

Moscova a respins în repetate rânduri planurile privind prezența trupelor străine sau înființarea unor baze militare pe teritoriul ucrainean. În timpul discuțiilor de la Abu Dhabi, oficialii ruși au descris o asemenea desfășurare drept „absolut inacceptabilă” și o „țintă legitimă”.

Deși liderii europeni au semnat o declarație de intenție privind desfășurarea unei forțe multinaționale, rămân neclarificate contribuțiile fiecărui stat, mandatul trupelor și modul în care acestea ar reacționa la încălcarea unui eventual armistițiu.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pe 9 noiembrie că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie acceptabile și pentru Rusia.

Aderarea la NATO rămâne pe agenda negocierilor

Aderarea Ucrainei la NATO continuă să fie discutată de Kiev, Washington și aliații europeni. Zelenski a confirmat pe 21 noiembrie că subiectul se află în continuare pe agenda negocierilor.

Liderul ucrainean a dezvăluit că negociatorii americani au întrebat inclusiv dacă Ucraina ar accepta să renunțe la Donbas în schimbul aderării la Alianță.

Franța, Italia și Marea Britanie susțin aderarea Ucrainei, potrivit unui document referitor la reuniunea Coaliției de Voință din 19 noiembrie, consultat de Kyiv Independent.

Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich, ar fi descris aderarea Ucrainei la NATO drept cea mai ieftină modalitate de garantare a securității europene.

Moscova continuă să se opună acestei perspective. Ministrul adjunct rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat pe 20 noiembrie că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă.

În următoarele săptămâni sunt așteptate noi discuții între emisarii americani și reprezentanții Rusiei, Ucrainei și statelor europene. Kievul urmărește obținerea unor angajamente scrise care să precizeze cine va interveni în cazul unei noi agresiuni rusești și ce măsuri vor fi luate.