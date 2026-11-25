UPDATE: Toți ostaticii au fost salvați după intervenția forțelor de securitate

Forțele de securitate columbiene au luat cu asalt supermarketul din Cartagena, miercuri dimineață, după aproape o zi de negocieri cu atacatorii. Mai multe explozii au fost auzite înainte ca trupele să pătrundă în clădire, iar un elicopter al poliției a survolat zona la joasă altitudine, potrivit AFP, citată de Euronews.

Aproximativ 20 de persoane se mai aflau captive în momentul intervenției, după ce alte zece fuseseră eliberate în urma negocierilor, inclusiv mai multe femei în vârstă. Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, care s-a deplasat la Cartagena și a discutat cu responsabilii operațiunii, a confirmat salvarea tuturor ostaticilor și moartea unuia dintre cei care îi sechestraseră. Autoritățile nu au anunțat, deocamdată, dacă există răniți în rândul persoanelor eliberate.

📽WATCH Colombian special forces have ended a hostage crisis in Cartagena, rescuing all hostages after a standoff lasting more than 15 hours. The crisis erupted when an attempted robbery of an armoured cash transport vehicle went wrong, forcing armed suspects to flee into a supermarket and take customers and employees hostage. President Abelardo de la Espriella confirmed the hostages’ release, with one hostage-taker reportedly killed during the operation. #UkweliNews #BreakingNews ✏ @arnoldcy_ https://t.co/o0oM9K51KS — UKWELITIMES WORLD (@UKWELINEWSWORLD) November 25, 2026

Știre inițială:

Incidentul a început în apropierea unui centru comercial, unde un grup de persoane a încercat să preia controlul asupra unui vehicul blindat destinat transportului de numerar, relatează Reuters.

Operatorii camerelor de supraveghere au observat tentativa și au alertat poliția prin intermediul unui buton de panică.

În aceste condiții, suspecții s-au retras într-un supermarket Exito din cartierul La Castellana, unde au luat mai multe persoane ostatice.

Președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, a declarat că, inițial, 30 de persoane au fost sechestrate.

„Treizeci de persoane au fost răpite, dintre care cinci au fost deja eliberate. Este vorba despre femei în vârstă”, a afirmat șeful statului.

La momentul declarației, 25 de persoane se aflau încă în interiorul magazinului, sub controlul atacatorilor.

Armata și unitățile speciale, mobilizate la fața locului

Autoritățile columbiene au desfășurat forțe importante de poliție și militari în zona supermarketului.

„Au fost mobilizate toate capacitățile diferitelor noastre forțe de securitate, inclusiv unități speciale”, a declarat președintele Columbiei.

Acesta a făcut declarațiile din orașul Villavicencio, unde se deplasase după un atentat cu mașină-capcană produs în cursul nopții.

Pe rețelele sociale au circulat imagini în care mai multe persoane par să stea în genunchi lângă ferestrele supermarketului, aparent cu mâinile legate.

Reacția companiei Exito: „Protejarea vieții și siguranței oamenilor este prioritatea noastră”

Reprezentanții lanțului de supermarketuri Exito au transmis că situația este gestionată de autoritățile competente.

„Pentru Grupo Exito, protejarea vieții și siguranței oamenilor este prioritatea noastră”, a precizat compania într-un comunicat.

Reprezentanții supermarketului au adăugat că respectă instrucțiunile forțelor de ordine și lasă gestionarea operațiunii în responsabilitatea acestora.

Aeroportul din Cartagena a suspendat temporar aterizările

Operațiunea de securitate a afectat și activitatea aeroportului internațional Rafael Núñez din Cartagena.

Aterizările au fost suspendate temporar, după ce forțele armate au utilizat una dintre piste în legătură cu intervenția.

Traficul aerian pentru aeronavele care urmau să aterizeze a fost reluat după aproximativ 45 de minute.

Cartagena este unul dintre cele mai cunoscute orașe turistice ale Columbiei, fiind vizitat anual de turiști locali și străini, în special datorită centrului său istoric colonial, înconjurat de ziduri de apărare.