„Nu vor avea unde să se ascundă”: atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia. Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți

Atacul a vizat sâmbătă o bază militară din Santa Rosa del Sur, un oraș situat la poalele lanțului muntos San Lucas, potrivit unui comunicat al armatei columbiene. Autoritățile nu au precizat cine se află în spatele atacului.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată nori de fum ridicându-se deasupra bazei după trei explozii. Soldații s-au adăpostit în structuri protejate cu saci de nisip, potrivit Al Jazeera.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a avertizat că persoanele responsabile nu vor putea scăpa de consecințe.

„Cei care au fost în spatele acestui atac (…) nu vor avea unde să se ascundă”, a scris acesta pe platforma X. „Fiecare atac împotriva soldaților noștri ne întărește hotărârea de a apăra Columbia”.

Violențele s-au intensificat în zonele rurale

Atacul are loc pe fondul intensificării violențelor în mai multe regiuni rurale ale Columbiei, după ce de la Espriella, un politician conservator, a preluat funcția de președinte în august.

Liderul columbian a anulat negocierile de pace cu grupările rebele și a adoptat o strategie mai dură, care include intensificarea loviturilor aeriene, desfășurarea unor efective suplimentare în anumite orașe și crearea unor forțe comune pentru protejarea obiectivelor strategice, inclusiv a unei conducte care transportă petrol de pe coasta Caraibelor către centrul țării.

Guvernul susține că grupările armate au profitat de armistițiile acordate de administrația precedentă pentru a-și consolida controlul asupra zonelor rurale, unde taxează afacerile locale și obțin venituri din traficul de droguri.

Unele dintre aceste grupări au răspuns prin intensificarea atacurilor asupra forțelor armate.

Săptămâna trecută, o bază militară din provincia Tolima a fost atacată cu rachete improvizate din butelii de gaz. Patru civili au murit, printre care și un bebeluș de două luni.

De asemenea, poliția din orașul de frontieră Cucuta a fost vizată de mai multe atacuri cu bombe activate de la distanță.

Potrivit organizației ACLED, care monitorizează conflictele armate, forțele statului și grupările armate ilegale au comis 34 de atacuri cu bombe sau explozibili în Columbia în cele patru săptămâni până la 16 octombrie, cu 9% mai multe față de media înregistrată în aceeași perioadă de patru săptămâni a anului trecut.

Un acord de pace încheiat în 2016 cu gruparea FARC a dus la demobilizarea a peste 14.000 de combatanți. Ulterior, grupări mai mici au început să lupte pentru controlul fostelor teritorii ale rebelilor.