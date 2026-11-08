Prima pagină » Știri externe » „Nu vor avea unde să se ascundă”: atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia. Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți

„Nu vor avea unde să se ascundă”: atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia. Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți

Trei soldați au murit și cel puțin 16 au fost răniți în urma unui atac cu drone asupra unei baze militare din nordul Columbiei, au anunțat forțele armate. Atacul a avut loc în contextul intensificării violențelor în zonele rurale ale țării.
„Nu vor avea unde să se ascundă”: atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia. Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
08 nov. 2026, 07:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Atacul a vizat sâmbătă o bază militară din Santa Rosa del Sur, un oraș situat la poalele lanțului muntos San Lucas, potrivit unui comunicat al armatei columbiene. Autoritățile nu au precizat cine se află în spatele atacului.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată nori de fum ridicându-se deasupra bazei după trei explozii. Soldații s-au adăpostit în structuri protejate cu saci de nisip, potrivit Al Jazeera.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a avertizat că persoanele responsabile nu vor putea scăpa de consecințe.

„Cei care au fost în spatele acestui atac (…) nu vor avea unde să se ascundă”, a scris acesta pe platforma X. „Fiecare atac împotriva soldaților noștri ne întărește hotărârea de a apăra Columbia”.

Violențele s-au intensificat în zonele rurale

Atacul are loc pe fondul intensificării violențelor în mai multe regiuni rurale ale Columbiei, după ce de la Espriella, un politician conservator, a preluat funcția de președinte în august.

Liderul columbian a anulat negocierile de pace cu grupările rebele și a adoptat o strategie mai dură, care include intensificarea loviturilor aeriene, desfășurarea unor efective suplimentare în anumite orașe și crearea unor forțe comune pentru protejarea obiectivelor strategice, inclusiv a unei conducte care transportă petrol de pe coasta Caraibelor către centrul țării.

Guvernul susține că grupările armate au profitat de armistițiile acordate de administrația precedentă pentru a-și consolida controlul asupra zonelor rurale, unde taxează afacerile locale și obțin venituri din traficul de droguri.

Unele dintre aceste grupări au răspuns prin intensificarea atacurilor asupra forțelor armate.

Săptămâna trecută, o bază militară din provincia Tolima a fost atacată cu rachete improvizate din butelii de gaz. Patru civili au murit, printre care și un bebeluș de două luni.

De asemenea, poliția din orașul de frontieră Cucuta a fost vizată de mai multe atacuri cu bombe activate de la distanță.

Potrivit organizației ACLED, care monitorizează conflictele armate, forțele statului și grupările armate ilegale au comis 34 de atacuri cu bombe sau explozibili în Columbia în cele patru săptămâni până la 16 octombrie, cu 9% mai multe față de media înregistrată în aceeași perioadă de patru săptămâni a anului trecut.

Un acord de pace încheiat în 2016 cu gruparea FARC a dus la demobilizarea a peste 14.000 de combatanți. Ulterior, grupări mai mici au început să lupte pentru controlul fostelor teritorii ale rebelilor.

Recomandarea video

FOTO & VIDEO | Cum arată Dunărea la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită, iar luni se ia decizia privind repornirea Unității 2
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
Mărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia. „Zboară elicoptere peste oraș, e haotic totul”
Gandul
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Cancan
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport
Cum a ajuns din nou acasă cea mai grea brățară dacică din aur. Scoasă la vânzare la Timișoara, a fost localizată în Cehia: „Este 100% autentică”
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor