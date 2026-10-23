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Ministrul Apărării reacționează după atacul asupra navei din Marea Neagră: Reconfirmă necesitatea accelerării înzestrării Armatei cu sisteme moderne

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a reacționat vineri în urma incidentului din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de drone. Acesta afirmă că atacul reprezintă o „reconfirmare a necesității accelerării înzestrării Armatei României cu sisteme moderne de supraveghere, detectare și răspuns la amenințările emergente”.
Ministrul Apărării reacționează după atacul asupra navei din Marea Neagră: Reconfirmă necesitatea accelerării înzestrării Armatei cu sisteme moderne
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 15:14, Politic
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„Incidentul grav produs în această dimineață în Marea Neagră, în apropierea apelor teritoriale ale României, în care a fost implicată nava Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, ne arată încă o dată consecințele tragice ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a scris Radu Oprea vineri pe Facebook.

În urma atacului, un marinar și-a pierdut viața, iar alți trei sunt în continuare dați dispăruți.

„Ne exprimăm regretul profund pentru această tragedie și speranța că marinarii dispăruți vor fi găsiți în viață”, a adăugat Ministrul Apărării Naționale.

Acesta a felicitat echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare „pentru profesionalismul și curajul de care au dat dovadă în salvarea celor nouă membri ai echipajului”.

De asemenea, el a precizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să pună în pericol vieți omenești și securitatea navigației în Marea Neagră.

„Acest incident reconfirmă necesitatea accelerării înzestrării Armatei României cu sisteme moderne de supraveghere, detectare și răspuns la amenințările emergente, în special cele generate de utilizarea dronelor. În același timp, trebuie să consolidăm cooperarea cu aliații și partenerii noștri, pentru dezvoltarea unor soluții comune, atât militare, cât și diplomatice, care să contribuie la securitatea regiunii”, a adăugat Radu Oprea.

Ministrul Apărării Naționale a afirmat că Marea Neagră trebuie să rămână un spațiu al navigației libere și sigure, „în care viața oamenilor și libertatea comerțului să nu fie amenințate de război. Protejarea acestui spațiu reprezintă o responsabilitate comună și o prioritate strategică pentru România și aliații săi”.

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