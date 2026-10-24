Dan Neculăescu, după o discuţie cu omologul său turc: Atacurile asupra navelor comerciale, inacceptabile. Ca aliaţi riverani la Marea Neagră, trebuie să acţionăm împreună

Ministrul de Externe Dan Neculăescu a anunțat sâmbătă, după un apel telefonic cu omologul său din Turcia, Hakan Fidan, despre situația de la Marea Neagră. Cei doi au convenit să intensifice formatul trilateral de cooperare cu Sofia.

„Avem în față o agendă bilaterală bogată și o prioritate comună: o Mare Neagră mai sigură. Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. În calitate de aliați din regiunea Mării Negre, trebuie să acționăm împreună. Vom colabora mai strâns în cadrul NATO și vom intensifica discuțiile trilaterale cu Bulgaria. Ce se întâmplă în Marea Neagră afectează țări din întreaga lume”, a transmis Neculăescu într-o postare pe X.

Good first conversation today with my Turkish counterpart @HakanFidan. We have a full bilateral agenda ahead and a shared priority: a safer Black Sea. Attacks on commercial ships are unacceptable. As Black Sea Allies, we have to act together. We will work more closely within @NATO and step up our trilateral talks with Bulgaria. What happens in the Black Sea affects countries around the world. Romania and Türkiye will cooperate more for a stable and connected region. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 24, 2026

Anterior, ministrul român de Externe a mai avut discuţii pe tema situaţiei de securitate din Marea Neagră atât cu şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, dar și cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Aceste discuții diplomatice vine după ce vineri, o navă a fost lovită de drone la 13 mile de Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a decedat.