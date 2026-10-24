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Dan Neculăescu, după o discuţie cu omologul său turc: Atacurile asupra navelor comerciale, inacceptabile. Ca aliaţi riverani la Marea Neagră, trebuie să acţionăm împreună

Ministrul de Externe Dan Neculăescu a purtat, sâmbătă, discuții telefonice cu omologul său turc, Hakan Fidan, despre situaţia de la Marea Neagră. În urma conversației, cei doi au convenit să intensifice formatul trilateral de cooperare cu Bulgaria. „Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră afectează direct comerţul şi securitatea alimentară la nivel global”, a spus Niculăescu.
Dan Neculăescu, după o discuţie cu omologul său turc: Atacurile asupra navelor comerciale, inacceptabile. Ca aliaţi riverani la Marea Neagră, trebuie să acţionăm împreună
Diana Nunuț
24 oct. 2026, 13:48, Politic
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Ministrul de Externe Dan Neculăescu a anunțat sâmbătă, după un apel telefonic cu omologul său din Turcia, Hakan Fidan, despre situația de la Marea Neagră. Cei doi au convenit să intensifice formatul trilateral de cooperare cu Sofia.

„Avem în față o agendă bilaterală bogată și o prioritate comună: o Mare Neagră mai sigură. Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. În calitate de aliați din regiunea Mării Negre, trebuie să acționăm împreună. Vom colabora mai strâns în cadrul NATO și vom intensifica discuțiile trilaterale cu Bulgaria. Ce se întâmplă în Marea Neagră afectează țări din întreaga lume”, a transmis Neculăescu într-o postare pe X.

Anterior, ministrul român de Externe a mai avut discuţii pe tema situaţiei de securitate din Marea Neagră atât cu şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, dar și cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Aceste discuții diplomatice vine după ce vineri, o navă a fost lovită de drone la 13 mile de Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a decedat.

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