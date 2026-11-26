Temu, gigantul chinez al comerțului online, se angajează să schimbe radical mai multe dintre practicile sale comerciale în Uniunea Europeană, în urma unei investigații coordonate de Comisia Europeană. Platforma va elimina mesajele care îi presează pe clienți să cumpere, va combate recenziile false și va trebui să afișeze transparent reducerile, taxele și comisioanele.

Comisia Europeană a anunțat joi, 26 noiembrie, că Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) a acceptat angajamentele asumate de Temu, după aproximativ doi ani de investigații și discuții cu reprezentanții companiei.

Schimbările vor viza toate versiunile site-ului și aplicației din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, inclusiv cele utilizate de clienții din România.

Ce se schimbă pentru românii care comandă de pe Temu

Printre cele mai importante modificări se numără eliminarea unor tehnici de marketing care au contribuit la popularitatea platformei chineze, dar care, potrivit autorităților europene, influențează în mod nejustificat deciziile de cumpărare ale consumatorilor.

Concret, Temu și-a asumat următoarele angajamente:

Eliminarea reducerilor false. Platforma va trebui să facă o distincție clară între reducerile reale și simplele comparații cu prețuri de referință.

Eliminarea mesajelor de presiune, precum „aproape epuizate”, de pe pagina principală și din listele de produse.

Eliminarea jocurilor obligatorii, inclusiv a celor de tipul „învârte roata”, pe care utilizatorii erau obligați să le acceseze pentru a intra pe platformă.

Combaterea recenziilor false, prin introducerea unui sistem de verificare înainte de publicarea acestora.

Rambursarea banilor în termen de 14 zile, în condițiile exercitării dreptului de retragere.

Servicii de asistență mai accesibile, inclusiv asistență telefonică și un chatbot disponibil în toate limbile oficiale ale UE, inclusiv în limba română.

Afișarea transparentă a tuturor taxelor și comisioanelor, înainte de finalizarea comenzii.

De asemenea, clienții vor beneficia de explicații mai clare privind modul în care sunt calculate evaluările produselor prin stele și vor putea raporta mai ușor recenziile suspecte.

Cum a ajuns Temu în vizorul autorităților europene

Lansată în 2022, Temu a cunoscut o expansiune rapidă la nivel internațional, atrăgând consumatorii prin prețuri foarte mici, campanii publicitare agresive, cupoane și numeroase mecanisme de recompensare.

O parte dintre aceste mecanisme sunt cunoscute în industria digitală sub denumirea de „dark patterns” – tehnici de proiectare a site-urilor și aplicațiilor care pot determina utilizatorii să ia decizii pe care, în alte condiții, nu le-ar fi luat.

Mesajele care sugerează că un produs este pe punctul de a se epuiza, reducerile spectaculoase sau jocurile cu recompense pot crea o senzație de urgență și pot încuraja achizițiile impulsive.

În noiembrie 2024, autoritățile europene au notificat oficial Temu cu privire la o serie de practici comerciale care încălcau legislația privind protecția consumatorilor.

Potrivit Comisiei Europene, investigația asupra Temu reprezintă cea mai amplă acțiune de până acum a rețelei europene de protecție a consumatorilor, în ceea ce privește numărul de plângeri investigate.

Temu riscă amenzi uriașe dacă nu respectă noile reguli

Autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de companie.

În cazul în care Temu nu se conformează, platforma riscă amenzi care pot ajunge la 4% sau chiar mai mult din cifra de afaceri anuală realizată în statele membre vizate.

Compania s-a angajat, de asemenea, ca toate viitoarele modificări ale site-ului și aplicației să respecte cerințele convenite cu autoritățile europene.

O altă problemă pentru Temu: produsele ilegale sau periculoase

Acordul anunțat joi nu pune însă capăt tuturor investigațiilor europene împotriva gigantului chinez.

Separat, Comisia Europeană desfășoară proceduri în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), care impune obligații suplimentare marilor platforme online.

La 17 noiembrie 2026, Bruxelles-ul a concluzionat preliminar că Temu nu a luat măsuri suficient de eficiente pentru a reduce riscul comercializării produselor ilegale sau nesigure.

Printre problemele identificate se numără verificarea insuficientă a conformității produselor, deficiențele sistemului de moderare și sancționarea ineficientă a comercianților care încalcă regulile.

În cadrul acestei proceduri separate, Temu riscă, în cazul constatării definitive a unei încălcări a DSA, o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială.