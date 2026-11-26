Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, faptul că discuțiile tehnice cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene au vizat stadiul pregătirii bugetului pentru anul viitor, măsurile de creștere a veniturilor bugetare și soluțiile de finanțare pentru continuarea investițiilor începute prin PNRR.

Nazare a precizat că toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar autoritățile lucrează în prezent la definitivarea măsurilor care vor sta la baza bugetului din 2027.

„Am prezentat stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027. Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar în această perioadă lucrăm la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor. Am discutat, de asemenea, despre închiderea financiară a PNRR, implicațiile bugetare ale ultimelor cereri de plată și soluțiile de finanțare pentru continuarea investițiilor începute. Este esențial să avem o evaluare cât mai precisă a acestor obligații înainte de definitivarea bugetului pentru 2027”, a spus ministrul Finanțelor.

Discuțiile au vizat și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, reducerea decalajului de TVA și măsurile suplimentare pregătite în domeniul administrării fiscale.

„O componentă importantă a discuțiilor a vizat îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, reducerea decalajului de TVA și măsurile suplimentare pe care le pregătim în domeniul administrării fiscale. Progresele realizate în ultimul an și jumătate în digitalizarea administrației fiscale și în dezvoltarea instrumentelor de combatere a evaziunii au fost recunoscute și de reprezentanții Comisiei. Prioritatea este acum valorificarea acestor instrumente prin rezultate măsurabile în colectare”, a explicat Nazare.

Următoarele săptămâni, importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating

Ministrul a subliniat faptul că România a menținut în ultimul an și jumătate un dialog constant cu reprezentanții Comisiei Europene și că este necesară continuarea consultărilor tehnice, nu doar în perioadele de evaluare formală. În plus, el a atras atenția că următoarele săptămâni sunt importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating programate în prima parte a anului 2027.

„Următoarele săptămâni sunt importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor. Avem perspectiva unei economii care revine pe creștere, a unei inflații în scădere și a unui necesar de finanțare mai redus în 2027. Trebuie să fundamentăm deciziile bugetare astfel încât să păstrăm stabilitatea financiară și să putem valorifica aceste evoluții favorabile”, a conchis Nazare.

Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv pentru România

Întâlnirea dintre reprezentanții Ministerului Finanțelor și cei ai Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene a avut loc la două zile după ce Comisia Europeană a decis să mențină suspendată procedura de deficit excesiv în cazul României.

Nazare a precizat că decizia reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate în corectarea dezechilibrelor bugetare, însă avertizează că ajustarea fiscală trebuie să continue.

România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după ce deficitul bugetar a depășit pragul european de 3% din PIB. În 2024, deficitul a ajuns la 9,3% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.

Ministrul a mai subliniat că rezultatele sunt efectul măsurilor de consolidare fiscală adoptate în special în a doua jumătate a anului 2025, precum și al controlului cheltuielilor publice din 2026.