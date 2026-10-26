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De ce consideră DIICOT că trebuie prelungită măsura arestării preventive a lui Călin Georgescu. Discuțiile din ședința de la Tribunalul București

Un judecător de drepturi și libertăți ascultă pledoariile procurorului DIICOT și ale avocaților lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, urmând să ia o decizie privind prelungirea măsurii arestării preventive în cazul celor doi sau a unor alte măsuri, potrivit Gândul.
De ce consideră DIICOT că trebuie prelungită măsura arestării preventive a lui Călin Georgescu. Discuțiile din ședința de la Tribunalul București
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Mihai Pop/GMN
Gabriela Devreme
26 oct. 2026, 14:17, Justiţie
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Gândul a reușit să obțină date relevante despre ce se discută în sala de judecată, respectiv motivele concrete pentru care DIICOT consideră că trebuie prelungită măsura arestării preventive.

La Tribunalul București, magistratul DIICOT explică faptul că trebuie să aibă în vedere presupusele fapte ale lui Călin Georgescu care, imediat după lăsarea sa în libertate sub control judiciar, a înțeles să insiste în comportamentul pretins infracțional, după ce a cerut scanarea vilei sale pentru dispozitive de ascultare și filmare. În acest caz, a fost pus sub acuzare într-un nou dosar penal.

Declarațiile magistratului în fața instanței

Potrivit surselor juridice pentru Gândul, procurorul DIICOT ar fi spus în fața instanței că „existența acestui nou dosar este pertinentă în evaluarea riscului de reiterare a comportamentului infracțional, întrucât indică faptul că măsura preventivă neprivativă de libertate anterior dispusă nu a fost suficientă pentru prevenirea săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală”.

Acesta ar mai fi spus că „în astfel de condiții, există dovada certă că un comportament antisocial a devenit o obișnuință și încălcarea din nou a normelor de conviețuire socială rămâne doar o chestiune de timp dacă autoritățile nu adoptă o poziție fermă, motiv pentru care arestarea preventivă este singura în măsură să satisfacă administrarea corectă și eficientă a justiției penale, precum și împiedicarea săvârșirii de noi infracțiuni”.

Lipsa unei măsuri preventive privative de libertate, ar fi mai fi arătat procurorul DIICOT, „poate da naștere, în mod real, unui sentiment de insecuritate în rândul colectivității și se poate crea aparența că organele judiciare nu reacționează eficient în cazul comiterii repetitive a unor astfel de infracțiuni, iar cercetarea inculpaților Georgescu și Rusen în stare de libertate poate încuraja și alte persoane să comită infracțiuni de natura celor pentru care inculpații sunt cercetați”.

„Elementele probatorii susțin concluzia că riscul săvârșirii unor noi infracțiuni persistă, iar măsurile preventive mai puțin restrictive nu sunt apte să asigure în mod efectiv realizarea scopurilor prevăzute de lege, se justifică aprecierea că privarea de libertate rămâne necesară și proporțională”, ar mai fi arătat magistratul.

Fragmente din declarațiile martorilor

Procurorul ar mai fi arătat în sala de judecată și fragmente relevante din ultimele declarații ale martorilor obținute de anchetatori, în perioada de o lună de când Georgescu se află după gratii.

Astfel, ar fi arătat magistratul, ar fi fost audiat afaceristul care, la cererea lui Călin Georgescu, ar fi încercat să preia afacerile familiei Leu, astfel încât să se acopere suma de 1,1 milioane de euro livrată de afacerist pentru obținerea liniei de creditare de milioane de euro și pentru demararea afacerilor cu metale prețioase.

Bărbatul le-ar fi povestit anchetatorilor DIICOT că, la rugămintea lui Călin Georgescu, a inițiat acele demersuri în sfera afacerilor cu familia Leu dar că ele nu s-au concretizat.

Astfel, ar fi explicat magistratul DIICOT în sală, în 8 octombrie ar fi fost audiat Samuil Petroi, care la întrebarea „ați încercat să interveniți pe lângă Liviu Răzvan Leu pentru stingerea prejudiciului ce i s-a creat în cuantum de 1.100.000 euro?” ar fi răspuns faptul că în jumătatea anului 2022, la rugămintea lui Georgescu, s-ar fi deplasat cu încă un bărbat pentru o eventuală achiziție a grupului de firme a lui Liviu Leu.

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