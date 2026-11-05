Elon Musk, prima țintă a unei grupări clandestine care a pornit o campanie împotriva miliardarilor americani. Cine se află în spatele planului

Gruparea, care se prezintă sub numele de Capytistas, intenționează să înceapă publicarea informațiilor în noiembrie, potrivit unei investigații WIRED. Primele persoane vizate sunt Elon Musk, fratele său Kimbal Musk și membri ai conducerii Tesla. Doi reprezentanți ai organizației, care au discutat cu publicația sub protecția anonimatului, afirmă că au petrecut aproape un an colectând informații despre averile, proprietățile și relațiile de afaceri ale unor miliardari.

Peste 150 de adrese și 3.500 de documente

Potrivit unui comunicat al grupării, activiștii intenționează să publice peste 150 de adrese rezidențiale, multe dintre ele necunoscute publicului până acum. Organizația susține că a adunat peste 3.500 de documente despre persoane ale căror averi însumate ar ajunge la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari.

WIRED a consultat un dosar care include 32 de adrese asociate lui Musk și unor persoane din conducerea Tesla. Materialele conțin și informații despre activitățile profesionale ale acestora, obținute inclusiv din documente judiciare și rapoarte financiare.

‼️ An activist group says it has begun exposing where billionaires live, starting with Elon Musk and Tesla’s board, WIRED reports. The Capytistas claim $1.2M+ in backing and say they spent a year on the dossiers. They plan to publish 150+ home addresses, most never reported. https://t.co/ISzFFKfMBz — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 3, 2026

Activitatea este cunoscută drept „doxing”, adică publicarea unor informații personale care pot permite identificarea sau localizarea unei persoane, fără acordul acesteia. Reprezentanții Capytistas recunosc că aceasta este tactica lor și susțin că urmăresc să atragă atenția asupra concentrării averii și puterii politice în Statele Unite.

De ce este Elon Musk prima țintă

Musk a fost ales pentru prima etapă a campaniei datorită notorietății sale și implicării în politica americană. Miliardarul a ocupat în 2025 o funcție temporară în administrația Trump, participând la activitatea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, cunoscut drept DOGE. Potrivit WIRED, Musk a direcționat peste 700 de milioane de dolari către alegerile federale americane începând din 2023.

Activiștii susțin că persoanele care folosesc sume atât de mari pentru a influența deciziile politice ar trebui să fie supuse unui control public mai riguros. În schimb, metodele alese ridică probleme privind siguranța celor vizați. Publicarea adreselor private poate expune atât persoanele vizate, cât și familiile sau vecinii acestora la hărțuire și amenințări.

Proteste și atacuri asupra proprietăților Tesla

Campania apare după o perioadă în care Tesla a devenit ținta unor proteste și acte de vandalism în mai multe state americane. Documente ale autorităților federale, obținute de WIRED, arată că vehicule și reprezentanțe Tesla au fost atacate în cel puțin nouă state, în 2025, pe fondul nemulțumirilor față de rolul politic al lui Musk.

The world’s richest oligarch isn’t just America’s problem. Elon’s on a mission to reshape as much of Europe as possible into the white nationalist, regulation-free dystopia of his dreams and your nightmares. https://t.co/0AWE1SkvR2 — The Capytistas (@capytistas) August 18, 2026

Gruparea Capytistas afirmă că dorește să încurajeze protestele publice, inclusiv în apropierea proprietăților celor vizați, și susține că nu urmărește provocarea violenței. Totuși, informațiile publicate ar putea fi folosite și de persoane care nu au legătură cu organizația. WIRED a solicitat un punct de vedere companiei Tesla, însă departamentele de presă și relații cu investitorii nu au răspuns până la publicarea investigației. Capytistas nu a anunțat deocamdată o dată exactă pentru publicarea primului set de informații.