Prima pagină » Știri externe » Elon Musk, prima țintă a unei grupări clandestine care a pornit o campanie împotriva miliardarilor americani. Cine se află în spatele planului

Elon Musk, prima țintă a unei grupări clandestine care a pornit o campanie împotriva miliardarilor americani. Cine se află în spatele planului

O grupare internațională de activiști pregătește publicarea adreselor unor locuințe asociate lui Elon Musk și altor persoane extrem de bogate, într-o campanie îndreptată împotriva influenței miliardarilor asupra politicii americane.
Elon Musk, prima țintă a unei grupări clandestine care a pornit o campanie împotriva miliardarilor americani. Cine se află în spatele planului
Foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
05 nov. 2026, 07:28, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gruparea, care se prezintă sub numele de Capytistas, intenționează să înceapă publicarea informațiilor în noiembrie, potrivit unei investigații WIRED. Primele persoane vizate sunt Elon Musk, fratele său Kimbal Musk și membri ai conducerii Tesla. Doi reprezentanți ai organizației, care au discutat cu publicația sub protecția anonimatului, afirmă că au petrecut aproape un an colectând informații despre averile, proprietățile și relațiile de afaceri ale unor miliardari.

Peste 150 de adrese și 3.500 de documente

Potrivit unui comunicat al grupării, activiștii intenționează să publice peste 150 de adrese rezidențiale, multe dintre ele necunoscute publicului până acum. Organizația susține că a adunat peste 3.500 de documente despre persoane ale căror averi însumate ar ajunge la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari.

WIRED a consultat un dosar care include 32 de adrese asociate lui Musk și unor persoane din conducerea Tesla. Materialele conțin și informații despre activitățile profesionale ale acestora, obținute inclusiv din documente judiciare și rapoarte financiare.

Activitatea este cunoscută drept „doxing”, adică publicarea unor informații personale care pot permite identificarea sau localizarea unei persoane, fără acordul acesteia. Reprezentanții Capytistas recunosc că aceasta este tactica lor și susțin că urmăresc să atragă atenția asupra concentrării averii și puterii politice în Statele Unite.

De ce este Elon Musk prima țintă

Musk a fost ales pentru prima etapă a campaniei datorită notorietății sale și implicării în politica americană. Miliardarul a ocupat în 2025 o funcție temporară în administrația Trump, participând la activitatea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, cunoscut drept DOGE. Potrivit WIRED, Musk a direcționat peste 700 de milioane de dolari către alegerile federale americane începând din 2023.

Activiștii susțin că persoanele care folosesc sume atât de mari pentru a influența deciziile politice ar trebui să fie supuse unui control public mai riguros. În schimb, metodele alese ridică probleme privind siguranța celor vizați. Publicarea adreselor private poate expune atât persoanele vizate, cât și familiile sau vecinii acestora la hărțuire și amenințări.

Proteste și atacuri asupra proprietăților Tesla

Campania apare după o perioadă în care Tesla a devenit ținta unor proteste și acte de vandalism în mai multe state americane. Documente ale autorităților federale, obținute de WIRED, arată că vehicule și reprezentanțe Tesla au fost atacate în cel puțin nouă state, în 2025, pe fondul nemulțumirilor față de rolul politic al lui Musk.

Gruparea Capytistas afirmă că dorește să încurajeze protestele publice, inclusiv în apropierea proprietăților celor vizați, și susține că nu urmărește provocarea violenței. Totuși, informațiile publicate ar putea fi folosite și de persoane care nu au legătură cu organizația. WIRED a solicitat un punct de vedere companiei Tesla, însă departamentele de presă și relații cu investitorii nu au răspuns până la publicarea investigației. Capytistas nu a anunțat deocamdată o dată exactă pentru publicarea primului set de informații.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Pagina de Facebook a lui Călin Georgescu ar fi urmărită chiar de judecătoarea care analizează, azi, cererea sa de eliberare din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor