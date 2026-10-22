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Elon Musk îi amenință pe democrați dacă vor fi deschise anchete împotriva sa după alegeri

Elon Musk a emis miercuri o declarație amenințătoare în urma relatărilor din presă conform cărora democrații intenționează să lanseze numeroase anchete ale Congresului asupra sa în cazul în care vor câștiga alegerile intermediare din SUA.
Elon Musk îi amenință pe democrați dacă vor fi deschise anchete împotriva sa după alegeri
Elon Musk/sursa foto: X
Laurentiu Marinov
22 oct. 2026, 04:07, Știri externe
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„Cei care iau sabia vor muri de sabie”, a scris pe contul său X, Elon Musk, cel mai bogat om din lume, CEO al Tesla, X și fondator al SpaceX, precum și principalul donator republican pentru alegerile intermediare, potrivit Le Figaro.

„Cei care mă atacă trebuie să înțeleagă că voi afla cine trage cu adevărat sforile și că îi voi urmări pe ei, nu doar pe marionetele lor…”, a adăugat el, fără a specifica la cine se referea. Aceste remarci au venit după publicarea unui articol din Politico în care se afirma că „membri de rang înalt (ai Partidului Democrat) iau în considerare modul în care diverse comisii l-ar putea viza pe Elon Musk și o gamă largă de companii ale sale” în cazul în care ar câștiga alegerile pe 3 noiembrie.

Presa americană enumeră mai multe posibile subiecte de investigație, inclusiv rolul lui Elon Musk în recenta limitare a rețelei sale de sateliți Starshield din Ucraina, reducerile drastice făcute în 2025 în guvernul federal de către Comisia sa pentru Eficiență Guvernamentală (Doge) sau potențiale conflicte de interese în jurul contractelor și subvențiilor federale acordate companiilor sale SpaceX sau Tesla.

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