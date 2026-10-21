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Mașina zburătoare prezentată de Musk a stârnit un val de ironii și a alimentat teoria conspirației

Mașina zburătoare prezentată de compania Tesla a celebrului Elon Musk a stârnit un val de ironii și a alimentat teoria conspirației. Deși prezentarea sugerează că vehiculele zburătoare vor fi folosite în curând, scepticii cred că prezentarea are rol publicitar și ascunde mai multe lucruri.
Mașina zburătoare prezentată de Musk a stârnit un val de ironii și a alimentat teoria conspirației
Sursa foto: X/Tesla
Petru Mazilu
21 oct. 2026, 18:19, Știri externe
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Săptămâna trecută, Elon Musk a prezentat mult așteptatul model Roadster. Mașina zburătoare a urcat pe o rampă, s-a răsturnat cu susul în jos în aer și la final a aterizat lin folosindu-și propulsoarele cu gaz rece.

Câteva minute mai târziu, un alt Roadster a oferit tot un moment demn de filme SF. Mașina echipată cu un propulsor cu reacție s-a lansat în aer și a sărit peste un șir de șase vehicule Tesla, inclusiv peste un camion.

Mașina zburătoare a stârnit aplauze și foarte multe întrebări

A fost o cascadorie impresionantă în urma căreia au apărut câteva întrebări majore. Oamenii s-au întrebat dacă autoritățile de reglementare vor considera vreodată că vehiculul este sigur pentru drumurile publice.

O altă nelămurire este dacă mașinile folosite în cascadorie vor semăna, măcar parțial, cu produsul final care va fi vândut consumatorilor, bineînțeles dacă un astfel de produs va ajunge vreodată pe piață. Semnele de întrebare s-au înmulțit deoarece Tesla nu a permis publicului, inclusiv jurnaliștilor, să arunce o privire sub capota mașinii zburătoare.

Ce spune Tesla și ce cred oamenii despre mașina zburătoare

Tesla susține că versiunea „Rocket” a modelului Roadster este dotată cu 600 de litri de aer comprimat, 10 duze direcționale cu gaz rece și un sistem masiv cu ventilator de aspirație montat în partea inferioară. Pentru a face loc tuturor acestor componente, Tesla susține că a eliminat scaunul pasagerului.

Totuși, unii observatori se întreabă dacă nu cumva mașina este și mai „golită” de elemente. Unii spun că, poate, mașinii îi lipsește o baterie de capacitate completă pentru a economisi spațiu și a reduce greutatea. În plus, imaginile surprinse în timp ce mașina era în aer care arată partea inferioară a vehiculului, par să indice lipsa ventilatorului de aspirație.

Acest lucru a alimentat speculațiile conform cărora Tesla nu a reușit încă să integreze pe deplin toate elementele unei mașini. Scepticii susțin că mașina care a rămas fixată cu susul în jos pe rampă și a aterizat controlat a fost echipată cu componente diferite față de cea care a sărit peste celelalte vehicule.

Experții sunt sceptici

Există și numeroase întrebări de ordin practic. Fără o baterie de capacitate completă, mașina nu ar putea, evident, să circule pe drumurile publice, chiar dacă ar primi permisiunea legală să o facă. Un expert internațional a ironizat demonstrația de acrobații aeriene a modelului Roadster, numind-o o „stratagemă de marketing” și punându-i la îndoială autenticitatea.

„Așadar, mașina trebuie să fie o carcasă goală și ușoară, care conține rezervoare mari de aer comprimat. O demonstrație drăguță, dar complet nepractică”, a spus acesta.

Musk nu ar fi la prima prezentare regizată

Dacă este o strategie de marketing, Musk nu ar fi la prima încercare de acest fel. În 2016, Tesla a uimit lumea cu un videoclip în care mașina sa autonomă rula pe drumurile publice și oprea la semafor. Musk s-a lăudat că aceasta era o dovadă clară a faptului că „Tesla se conduce singură”. Ulterior, însă, inginerii companiei au recunoscut că totul fusese regizat.

În cadrul fastuosului eveniment „We, Robot” din 2024, Tesla a încercat să impresioneze investitorii cu roboții săi umanoizi Optimus, care turnau băuturi, dansau pe scenă și interacționau cu participanții, purtând conversații. A devenit însă rapid evident că ceea ce prezentase Tesla nu erau niște roboți de tip C-3PO veritabili. Deși păreau autonomi, aceștia erau, în realitate, controlați de la distanță.

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