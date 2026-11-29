După aproape două decenii în care a prezentat mai multe prototipuri și a amânat în repetate rânduri lansarea pe piață, producătorul american Aptera Motors a livrat prima mașină unui client.

Potrivit Car and Driver, primul proprietar este omul de afaceri indonezian Martin Hartono, cel mai mare dintre investitorii care au sprijinit compania încă din primii ani. Automobilul său, de culoare negru mat, urmează să fie transportat în străinătate, cel mai probabil în Indonezia.

Până la 64 de kilometri pe zi cu energie solară

Principala particularitate a automobilului este integrarea în caroserie a panourilor solare, care permit încărcarea bateriei inclusiv în timpul deplasării.

În zilele cu mult soare, panourile pot asigura o autonomie de până la 64 de kilometri, fără conectarea mașinii la o stație de încărcare.

Vehiculul este echipat cu o baterie de 44 kWh și, potrivit estimărilor producătorului, poate parcurge aproximativ 644 de kilometri cu o singură încărcare completă a bateriei.

O mașină care seamănă cu un avion

Spre deosebire de automobilele electrice convenționale, modelul dezvoltat de Aptera are trei roți și doar două locuri. Forma aerodinamică a caroseriei, asemănătoare cu cea a unei aeronave, a fost concepută astfel încât să reducă rezistența la înaintare și, implicit, consumul de energie.

Vehiculul cântărește aproximativ 998 de kilograme, o greutate comparabilă cu cea a unui autoturism Mazda MX-5 și considerabil mai mică decât cea a unui Tesla Model 3.

Aproape 20 de ani până la prima livrare

Compania americană a prezentat de-a lungul anilor mai multe concepte și prototipuri, fără să reușească să livreze un vehicul clienților, iar livrarea primului automobil este un pas important către producția de serie.

Aptera Motors trebuie să demonstreze însă că poate produce și comercializa aceste automobile într-un număr suficient de mare încât să devină profitabilă.