„Am semnat, la Consiliul Județean Mureș, contractul de finanțare pentru extinderea Parcului Industrial Mureș prin construirea unui centru de date”, a anunțat Mihai Alexandru Ghigiu duminică, pe contul său de Facebook.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, acesta este un proiect „care nu doar că extinde facilitățile oferite de Parc Industrial Mureș, un parc care are deja notorietate, sunt 20 de ani de când acest parc funcționează, dar cred că acest proiect deschide calea spre viitorul județului”.



Finanțarea nerabursabilă europeană este de 71,3 milioane de lei.

„Noile tehnologii, fie că ne referim la inteligența artificială, fie că ne referim la alte tehnologii din zona digitalizării, vor constitui pentru județul Mureș un instrument de transformare”, a conchis Mihai Alexandru Ghigiu.