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Prioritățile lui Mihai Ghigiu, în calitate de viitor ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Care va fi primul pas în cadrul funcției

Mihai Ghigiu, propus de PSD în Guvernul Niculescu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat care vor fi prioritățile sale în viitoarea funcție. Ce spune despre PNRR, Programul de Tranziție Justă și programele europene.
Prioritățile lui Mihai Ghigiu, în calitate de viitor ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Care va fi primul pas în cadrul funcției
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 10:05, Politic
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„Fondurile europene trebuie să rămână o prioritate”

Mihai Ghigiu a anunțat duminică pe Facebook că „fondurile europene trebuie să rămână o prioritate pentru România”.

Potrivit acestuia, continuarea investițiilor în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, precum și cele în proiectele locale „este vitală pentru dezvoltarea României, mai ales în actualul context economic dificil”.

„Preluarea portofoliului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene reprezintă o mare responsabilitate. Primul pas va fi o analiză a stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a avea o imagine clară asupra situației. Voi urmări optimizarea implementării și identificarea de noi oportunități de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene. Totodată, voi dispune un audit intern”, a precizat el.

Acesta a menționat că va analiza dacă întârzierile la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene sunt provocate de supraîncărcarea personalului.

Ghigiu cere explicații Guvernului Bolojan

„Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să explice cum a gestionat această situație”, a spus Ghigiu.

De asemenea, a precizat că, împreună cu specialiștii ministerului, „vom folosi experiența acumulată și mecanismele existente pentru a accelera accesarea fondurilor disponibile, astfel încât investițiile să continue fără blocaje majore”.

„În cazul PNRR, urgența este să asigurăm îndeplinirea condițiilor necesare pentru încasarea integrală a sumelor pe care România le mai poate primi, cu respectarea regulilor și a termenelor europene. Împreună cu echipele ministerului, vom pregăti într-un ritm mai alert documentele și clarificările solicitate de Comisia Europeană. Pentru investițiile care riscă să rămână nefinalizate, vom analiza ce proiecte pot continua și din ce surse pot fi finanțate, în funcție de stadiul lucrărilor, de beneficiile lor și de resursele disponibile”, a continuat acesta.

Prioritățile din cadrul programelor europene

În ceea ce privește programele europene aflate în implementare, „vom urmări deblocarea investițiilor și simplificarea procedurilor. Vom monitoriza întârzierile și vom stabili responsabili și termene clare pentru remedierea problemelor. Proiectele importante vor beneficia de echipe dedicate pentru accelerarea implementării. Un minister eficient înseamnă echipe care comunică între ele și cu beneficiarii”.

Ghigiu anunță, totodată, accelerarea „implementării Programului Tranziție Justă, prin finanțări pentru companii, investiții și formare profesională. Oamenii din județele vizate au nevoie de locuri de muncă și de alternative economice sustenabile, pe măsură ce industriile locale se transformă”.

Va fi intensificată și pregătirea „Planului de Parteneriat Național și Regional 2028-2034, în colaborare cu autoritățile locale, agențiile pentru dezvoltare regională, universitățile și mediul de afaceri. România trebuie să aibă proiecte bine pregătite atunci când se deschid noile oportunități de finanțare”.

„Voi prezenta periodic rezultatele: ce fonduri europene au intrat în țară, ce investiții au fost deblocate și unde persistă probleme. Fiecare euro atras trebuie să se regăsească într-o investiție finalizată, într-un serviciu public mai bun sau într-o oportunitate concretă pentru cei care trăiesc și muncesc în România”, a conchis Mihai Ghigiu.

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