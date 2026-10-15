Cine este Mihai Ghigiu, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Potrivit CV-ului său existent pe site-ul Camerei Deputaților, Alexandru-Mihai Ghigiu s-a născut la data de 19 ianuarie 1989.

El este deputat PSD de București, conferențiar universitar la SNSPA și fost șef al Cancelariei prim-ministrului.

A absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde a urmat studii de licență în administrație europeană și două programe de masterat, în Spațiul Public European, respectiv Security and Diplomacy.

În perioada 2012–2015, a urmat studiile doctorale în științe politice la SNSPA. Parcursul său de formare include, de asemenea, programe internaționale de pregătire la École Nationale d’Administration din Paris, ETH Zürich și Harvard Kennedy School.

În cadrul SNSPA, a ocupat funcții didactice și administrative, inclusiv pe cea de prorector. Din octombrie 2024, este conferențiar universitar, iar activitatea sa didactică este legată de politicile europene și relațiile internaționale.

Ghigiu s-a înscris în PSD în anul 2007, când era elev de liceu, și a avansat ulterior în structurile partidului, inclusiv în organizația de tineret.

În administrația centrală, a fost consilier în cadrul Ministerului Educației și a ocupat, în 2017, funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. În perioada ianuarie 2022 – iulie 2023, a condus Institutul Național de Administrație, instituție implicată în pregătirea și profesionalizarea personalului din administrația publică.

Ghigiu a fost numit în iulie 2023 în funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, în timpul mandatului lui Marcel Ciolacu. A ocupat această poziție până în decembrie 2024.

La alegerile parlamentare din 2024, Ghigiu a obținut un mandat de deputat de București. În Camera Deputaților, a devenit președintele Comisiei pentru învățământ, funcție pe care o deține din decembrie 2024.