Autoritățile belgiene au obligat Google să suspende construcția unuia dintre principalele sale centre de date planificate în prezent lângă Charleroi , în sudul țării, în urma unui avertisment din partea Greenpeace cu privire la lipsa autorizațiilor, relatează Le Figaro.

Administrația regiunii valone a confirmat vineri pentru AFP că a emis „un ordin de oprire a lucrărilor” privind acest „centru de date” planificat pe un fost sit minier de aproximativ 50 de hectare.

„Am observat o infracțiune majoră, construirea ilegală a unei clădiri de trei hectare. Un raport va fi trimis biroului procurorului”, a declarat Nicolas Yernaux, purtător de cuvânt al Serviciului Public Valon.