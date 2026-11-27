Schimbul de replici a avut loc joi seară, la finalul confruntării dintre cei patru principali candidați la conducerea guvernului spaniol, transmite Euronews. Alături de Feijóo și Sánchez au participat Santiago Abascal, liderul formațiunii Vox, și Ada Colau, reprezentanta alianței de stânga Frente Amplio. Spaniolii sunt chemați la urne pe 29 noiembrie, în cadrul unor alegeri anticipate care vor decide componența viitorului parlament și posibilitatea formării unei noi majorități guvernamentale.

Feijóo îi cere lui Sánchez să renunțe la mandat și la protecția juridică dacă pierde

În ultimul segment al dezbaterii, Feijóo a încercat să obțină de la actualul premier o promisiune similară celei făcute de el. Liderul conservatorilor a declarat că, dacă nu va ajunge la conducerea guvernului, își va părăsi funcția politică și va renunța inclusiv la locul din parlament.

El a inclus în angajament și renunțarea la statutul de aforado, care le oferă anumitor demnitari spanioli garanția că eventualele dosare penale sunt judecate de instanțe superioare. Sánchez nu a acceptat provocarea. Momentul a venit după o dezbatere marcată de acuzații privind corupția, gestionarea serviciilor publice, imigrația și criza locuințelor.

„Usted o yo vamos a presidir el Gobierno, ¿usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento? Yo sí”, ha prometido Feijóo. Sánchez no ha respondido https://t.co/NIDjhTIVmA — EL MUNDO (@elmundoes) November 26, 2026

O confruntare în patru, dar două posibile alianțe politice

Deși au participat patru candidați, dezbaterea a evidențiat apropierea dintre socialiștii lui Sánchez și formațiunea reprezentată de Ada Colau. Fosta primăriță a Barcelonei a susținut mai multe dintre pozițiile premierului, dar a formulat și critici privind anumite politici ale guvernului. În schimb, Feijóo și Santiago Abascal au evitat să se confrunte direct, deși partidele lor ar putea avea nevoie de o înțelegere pentru formarea unei majorități parlamentare.

Abascal și-a concentrat atacurile asupra guvernului socialist, criticând politicile de imigrație, măsurile de mediu și corupția. Liderul Vox a criticat și profiturile marilor companii incluse în indicele bursier IBEX 35, pe care le-a pus în contrast cu dificultățile economice ale populației.

Inundațiile din Valencia au reaprins disputa dintre candidați

Unul dintre momentele tensionate a fost provocat de Ada Colau, care i-a reproșat lui Feijóo că nu a cerut demisia lui Carlos Mazón, fostul șef al guvernului regional din Valencia. Mazón a fost criticat pentru modul în care autoritățile au gestionat inundațiile devastatoare din octombrie 2024.

Colau l-a acuzat pe liderul PP și că nu i-a cerut fostului oficial să renunțe la protecția juridică asociată statutului său. Feijóo a răspuns aducând în discuție localitatea Paiporta, una dintre cele mai afectate de inundații, iar schimbul de replici a creat rapid o polarizare a comentariilor pe rețelele sociale.

La începutul dezbaterii, Colau le-a cerut celorlalți candidați să condamne crimele asociate violenței împotriva femeilor. Potrivit Euronews, Abascal a fost singurul care nu a răspuns solicitării. Dezbaterea s-a încheiat fără o apropiere între Feijóo și Sánchez. Cei doi intră în ultimele zile ale campaniei cu poziții diferite inclusiv asupra responsabilității politice pe care ar trebui să și-o asume dacă nu obțin conducerea guvernului.