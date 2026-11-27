Oricine încerca să își verifice pensia de stat, să depună o cerere pentru prestații de invaliditate sau să solicite credit universal nu a putut face acest lucru vineri dimineață. Oficialii Departamentului pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie (DWP) spun că plățile vor continua să se efectueze normal, potrivit The Guardian.

Cauza incidentului și dacă acesta este rezultatul unui atac cibernetic nu sunt cunoscute publicului, dar departamentul colaborează cu Centrul Național de Securitate Cibernetică.

Aceasta se întâmplă la câteva zile după ce guvernul a emis o alertă privind un risc crescut de atacuri de sabotaj rusești în Marea Britanie, în special împotriva companiilor care susțin Ucraina.

Servicii online, scoase din funcțiune din precauție

Departamentul a declarat într-un comunicat: „Am scos din funcțiune unele servicii online ale DWP ca măsură de precauție, după ce am identificat un incident cibernetic care a afectat sistemele noastre. Colaborăm îndeaproape cu Centrul Național de Securitate Cibernetică și cu Centrul Guvernamental de Coordonare Cibernetică pentru a investiga și a readuce serviciile online cât mai repede posibil și pentru a minimiza orice întrerupere.”

„Plățile regulate ale beneficiilor și pensiilor nu sunt afectate și vor fi plătite ca de obicei. Dacă un serviciu online de care aveți nevoie nu este disponibil, vă rugăm să încercați din nou mai târziu. Ca întotdeauna, nu vă vom trimite niciodată mesaje pentru a vă solicita detalii bancare sau pentru a vă ruga să faceți clic pe linkuri”, a transmis DWP.