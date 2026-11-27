Fostul premier conservator din Franța, Dominique de Villepin, care intenționează să candideze împotriva liderei de extremă dreaptă, Marine Le Pen, a atras atenția, într-un amplu interviu acordat Associated Press, că victoria acesteia la alegerile prezidențiale de anul viitor ar reprezenta un pericol imens pentru democrația din Franța.

„Este un pericol imens pentru republica noastră. Este un pericol imens pentru democrație”, a declarat fostul premier conservator, Dominique de Villepin.

De Villepin a avertizat că o președinție condusă de Le Pen ar aduce o schimbare iliberală și ar amenința valorile țării. El a afirmat că planurile acesteia de a acorda prioritate cetățenilor francezi față de cetățenii străini în domenii precum prestațiile sociale, locuințele și ocuparea forței de muncă ar necesita modificări constituționale.

„Franța se confruntă cu riscul unei schimbări de regim. Chiar și ideea de republică ar fi pusă în pericol”, a atras atenția fostul premier francez.

Acesta a mai precizat și că modul în care extrema dreaptă se raportează la o parte din populație, „poate deschide calea spre xenofobie, rasism și antisemitism”.

„Dacă Franța cade în mâinile extremei drepte, întreaga Europă va cădea”, a atras atenția Dominique de Villepin.

Acesta candidează ca independent și consideră că că poate depăși așteptările și ajunge în turul al doilea, mobilizând alegătorii îngrijorați de soluțiile extremiste.

Declarațiile sale de îngrijorare vin pe fondul rezultatelor din sondajele de opinie care o clasează pe Le Pen ca favorită în cursa pentru prezidențialele din Franța, existând șanse ca aceasta să ajungă în Turul doi, devansându-l pe liderul extremi stângi, Jean-Luc Mélenchon.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța va avea loc în 18 aprilie, iar cel de-al doilea tur, în 2 mai. Momentan există 11 potențiali candidați, care sunt în etapa de a strânge sprijinul în favoarea depunerii candidaturii.

Pentru a se înscrie în cursa pentru alegerile prezidențiale, un potențial candidat are nevoie să strângă sprijinul din partea a minim 500 de aleși din proveniți din cel puțin 30 de departamente, față de totalul de 101 sau din partea aleșilor din colectivități, teritoriile franceze de peste mări. Formularele vor fi trimise până la 12 martie, iar lista oficială a candidaților va fi stabilită după verificarea lor.

Cine este Dominique de Villepin?

În vârstă de 73 de ani, a fost un aliat de lungă durată al regretatului președinte Jacques Chirac. Acesta a precizat că principalul motiv pentru care candidează este acela de a o împiedica pe Marine Le Pen să-i succedă lui Emmanuel Macron.

Popularitatea lui De Villepin a crescut vertiginos după ce a ținut un discurs elocvent la Națiunile Unite în 2003, în care s-a opus invaziei Irakului planificate de președintele american George W. Bush. În calitate de ministru de externe, respingerea sa față de război a întruchipat idealul de independență al Franței.

Parisul a susținut atunci că invazia SUA în Irak era ilegală și a amenințat că va exercita dreptul de veto împotriva unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care o autoriza. Poziția fermă a lui De Villepin nu a reușit să împiedice războiul și a tensionat relațiile diplomatice cu Statele Unite.

Moscova, dar și Berlinul au criticat, la acea vreme, intervenția militară, susținând că nu avea autorizare explicită din partea Consiliului de Securitate al ONU, dar și că dezarmarea Irakului trebuia continuată prin mijloace diplomatice.