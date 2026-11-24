Conceptul european al pensiilor personale devine realitate și în România, odată cu lansarea anunțată marți de Finax, primul furnizor de Pensie Europeană (PEPP) din Europa. Platforma de investiții lansează astfel pe piața locală o soluție modernă de economisire pentru pensie, disponibilă încă din 2022 la nivel european.

Care e contextul

Produsul apare pe piață în contextul în care de abia de câteva luni, din 1 martie 2026, a fost introdus în România nu regim fiscal favorabil, după cum explica Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) responsabil de piața pensiilor private, la finalul lunii mai, într-o amplă analiză pentru Mediafax privins contextul și provocările adoptării noului produs.

„În România, cadrul juridic necesar aplicării Regulamentului european a fost instituit prin Legea nr. 65/2023, act normativ care stabilește competențele autorităților naționale și mecanismele de supraveghere aplicabile furnizorilor și distribuitorilor PEPP. În completare, modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 8/2026 introduc, începând cu 1 martie 2026, un regim fiscal favorabil produsului, prin deductibilitatea contribuțiilor în limita echivalentului în lei a 400 euro/an/persoană și prin neimpozitarea anumitor venituri aferente PEPP în același plafon anual, aceste facilități aliniază tratamentul fiscal al PEPP la logica stimulării economisirii voluntare pe termen lung”, explica oficialul ASF.

Cum funcționează PEPP

Pensia Europeană (PEPP) este o soluție modernă de economisire pentru pensie, care completează sistemul actual format din Pilonul I (pensia de stat), Pilonul II (pensia administrată privat) și Pilonul III (pensia facultativă). Reglementată la nivelul Uniunii Europene, aceasta le oferă românilor posibilitatea de a acumula economii suplimentare pentru viitor printr-un produs portabil, transparent și cu costuri reduse, potrivit comunicatului transmis de Finax.

Pensia Europeană (Produsul de Pensii Personale Pan-European, PEPP) este un produs voluntar de pensie personală introdus de Uniunea Europeană prin Regulamentul (UE) 2019/1238. Regulile sale se aplică uniform în toate statele membre, în timp ce impozitarea și plățile sunt reglementate de legislația națională. Economiile sunt investite prin ETF-uri indexate de la emitenți de încredere, în până la 7.400 de acțiuni și 6.000 de obligațiuni în 92 de țări.

„România este o piață strategică pentru noi”

Finax a lansat PEPP în 2022 ca primul furnizor din Europa și, astăzi, gestionează active în valoare de 122 de milioane de EUR. Finax este o platformă europeană de investiții cu sediul în Bratislava, care a introdus investiții pasive bazate pe portofolii automatizate de ETF-uri indexate. Compania a fost fondată în 2017 și oferă servicii din 2018 în baza unei licențe de dealer de valori mobiliare acordate de Banca Națională a Slovaciei. Finax operează în Slovacia, Cehia, Polonia, Croația, Germania, Irlanda, iar din iunie 2026 și în România. Gestionează active în valoare de 1,8 miliarde EUR pentru peste 115.000 de clienți.

„România este o piață strategică pentru noi, cu un mare potențial. Este una dintre cele mai mari țări din Uniune, unde oamenii săi sunt excepțional de mobili și realizează tot mai mult că trebuie să aibă grijă de viitorul lor singuri. Astăzi, economiile lor se află în mare parte în afara piețelor de capital și tocmai acolo vedem cea mai mare oportunitate de a-i ajuta să-și crească economiile. După Slovacia, Cehia, Croația, Polonia și Irlanda, România este următorul pas în viziunea noastră de a construi o pensie fără granițe. Pensia Europeană investește la nivel global și în euro, este reglementată de legislația UE și călătorește cu clientul”, a declarat Juraj Hrbatý, fondator și CEO al Finax.

Pensia Europeană funcționează ca o sursă suplimentară de economisire pentru pensie, completând pensia de stat și Pilonii I, II și III, ale căror investiții sunt concentrate în principal pe piața locală, potrivit comunicatului transmis de Finax.

„Românii nu pășesc în necunoscut: oamenii din Europa economisesc deja astăzi prin Pensia Europeană. Fiecare generație de români are priorități diferite: tinerii prețuiesc libertatea și portabilitatea, sprijinul generației mijlocii pentru angajatori și securitatea persoanelor în vârstă, iar Pensia Europeană este concepută pentru a răspunde tuturor acestor nevoi. Permite oamenilor să investească la nivel global și să se mute în străinătate pentru muncă fără să-și piardă economiile, deschide calea contribuțiilor angajatorilor și beneficiilor fiscale și este reglementată de legislația UE, cu costuri anuale totale de 0,9 % pentru produsul de bază PEPP. Astăzi, românii pot trece de la saltea în Europa online în câteva minute, după un scurt chestionar despre nevoile și situația lor,” spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax în România.

Ca și în cazul Pilonului III, contribuțiile angajatorului sunt posibile și în cadrul Pensiei Europene. Angajatul poate solicita o deducere fiscală de 400 de euro pe an, pe lângă plafonul celui de-al treilea pilon. Dacă angajatorul contribuie cu 180 RON și angajatul cu 320 de lei pe lună, contribuțiile de 180.000 de lei ar putea crește până la aproximativ 383.000 de lei la prețurile actuale, pe parcursul a 30 de ani (un exemplu ilustrativ înainte de impozitare, nu o prognoză). Potrivit lui Putilean, acest lucru ar putea suplimenta pensia de stat a unei persoane cu peste 4.200 de lei.

Pentru 74% dintre români, viitorul financiar la pensie este un motiv de îngrijorare

Românii se tem de pensionare, dar fac prea puțin pentru a se pregăti singuri pentru ea, arată concluziile unui sondaj privind pensiile, realizat de agenția Reveal Marketing Research pentru platforma de investiții Finax. Până la 84% dintre respondenți cred că viitorii pensionari vor fi într-o situație mai proastă decât cei de astăzi, iar 68% se tem că vor trebui să muncească pentru tot restul vieții. Datele arată că planificarea individuală a pensionării rămâne în urmă și că, atunci când oamenii economisesc, o fac adesea ineficient, potrivit comunicatului transmis de Finax.

Potrivit studiului citat, 37% dintre români își păstrează economiile acasă, „la saltea”, iar alți 27% le păstrează în bănci, unde inflația le roade treptat. În același timp, România se confruntă cu aceeași tendință de îmbătrânire a populației observată în întreaga Uniune Europeană, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra sistemului public de pensii. În acest context, pensia de stat ar putea să nu fie suficientă pentru menținerea nivelului de trai la pensie, iar economisirea pe cont propriu devine din ce în ce mai importantă.

Românii sunt slab pregătiți pentru pensionare

Sondajul Reveal Marketing Research pentru Finax arată că îngrijorările legate de pensionare în România sunt ridicate, dar nivelul de pregătire este scăzut. Până la 74% dintre români sunt serios îngrijorați că nu vor reuși să se descurce la pensie, iar 60% nu știu care va fi vârsta lor de pensionare. În ciuda acestui fapt, 59% din populație economisește maximum 200 RON pe lună sau deloc.

Când vine vorba de pensionare, fiecare generație are nevoie de ceva diferit: tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani doresc libertate, iar 64% dintre ei doresc diversificare globală; generația de mijloc așteaptă sprijin din partea angajatorilor; iar cei de peste 45 de ani pun accent pe securitate, taxe mici și protecția oferită de reglementările UE.

„Există un decalaj larg între cât de mult se tem românii de pensionare și modul în care se pregătesc efectiv pentru aceasta. Oamenii realizează că pensia de stat nu va fi suficientă, dar nu fac prea multe pentru a se pregăti. Când economisesc, este vorba de sume mici, adesea păstrate acasă sau în bancă, unde inflația le erodează valoarea. Pregătirea pentru pensionare rămâne, așadar, excepția, și nu regula, astăzi”, spune Marius Luican, director general la Reveal Marketing Research, citat în comunicatul transmis de Finax.

Românii au așteptări ridicate de la pensia lor. Până la trei din cinci consideră un venit lunar de pensionare între 3.000 și 7.000 RON ca fiind optim. Totuși, conform datelor din septembrie 2026 ale Institutului Național de Statistică (INS), pensia medie netă este de doar 2.821 RON. Îngrijorarea exprimată de 84% dintre români în sondajul Finax, că viitorii pensionari vor fi într-o situație mai proastă decât cei de astăzi, se bazează, prin urmare, pe realitate.

Calculele pensiei nu se mai leagă

Prima problemă este demografia. Numărul mediu de copii născuți de o femeie în România a scăzut de la 2,59 în 1975 la 1,39, iar țara se apropie de nivelul UE în ceea ce privește îmbătrânirea populației. În timp ce astăzi există 3,17 – persoane de vârstă activă (16-64 de ani)( pentru fiecare persoană vârstnică ( peste 65 de ani), în 2050 vor fi 2,16, iar în 2100 doar 1,71 (Eurostat 2025).

A doua problemă este că românii economisesc ineficient. Românii dețin în total 510 miliarde de RON în numerar, precum și în conturi curente și de economii. Mai multe economii ajung sub saltea decât în bancă: 37% dintre români pun bani deoparte acasă, 27% folosesc depozite bancare, și doar 8% investesc prin ETF-uri. O mare parte din averea lor este blocată în imobiliare: 93,2% dintre ei locuiesc în propria casă, mult peste media UE (68,5%, Eurostat 2025). Potrivit sondajului Finax, 48% dintre români depind de proprietăți ca sursă de venit la pensie. Totuși, chiar și o locuință integral achitată consumă aproximativ 30% din pensia medie actuală pentru energie, reparații, taxe și asigurări. Averea românilor este astfel concentrată acolo unde este erodată de inflație sau nu poate asigura pensie.

„Calculele pensiilor în România nu se mai potrivesc. România îmbătrânește. Numărul persoanelor de vârstă activă pentru fiecare persoană vârstnică va scădea de la 3,17 la doar 2,16 în 2050. Oricine se bazează exclusiv pe sistemul de stat, pe bani sau pe propria locuință riscă să aibă un venit de pensie semnificativ mai mic decât se așteaptă. Presupunând inflația medie, chiar 1.000 RON rămas neinvestiți acasă ar pierde aproape 80% din valoare pe parcursul a 40 de ani, în timp ce dacă ar fi investit cu un randament presupus de 8% pe an, ar putea valora 7 811 RON în prețurile actuale,” spune George Moț, expert în pensii, citat în comuncatul transmis de Finax.

De la saltea în Europa

Potrivit reprezentanților Finax, Pensia Europeană (PEPP) oferă un răspuns modern: investiții diversificate la nivel global, economii suplimentare față de pensia de stat și portabilitate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât să îți poți construi viitorul financiar indiferent unde alegi să trăiești sau să lucrezi.

Potrivit sondajului Reveal Marketing Research, românii sunt pregătiți pentru acest lucru: 71% ar avea încredere într-o pensie protejată de reglementările UE, 65% ar lua în considerare un astfel de produs, iar 55% ar dori ca economiile lor să se răspândească în întreaga lume, nu doar în România.

Când vine vorba de muncă și viață, România se remarcă prin nivelurile ridicate de mobilitate în străinătate. Aproximativ 2,3 milioane de români de vârstă activă trăiesc în țări ale UE și EFTA (Eurostat 2025), majoritatea în Italia (825.000), Germania (616.000) și Spania (485.000). Potrivit sondajului Reveal pentru Finax, 41% dintre români locuiesc, au locuit sau intenționează să locuiască într-o altă țară din UE, ajungând la până la 55% în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 34 de ani.

Conform sondajului, până la 75% dintre români ar aprecia o contribuție din partea angajatorului. Obligația fiscală depinde de circumstanțele individuale ale fiecărui client și se poate schimba în viitor, arată reprezentanții Finax.

Pensia Europeană călătorește cu ei, iar aceștia își pot transfera economiile într-o altă țară din UE unde produsul este disponibil. Platforma de investiții Finax intenționează să deschidă noi piețe pentru produsul PEPP încă de anul viitor, de data aceasta în Italia și Germania, care se numără printre principalele destinații pentru migranții români.