Protestatarii au pătruns într-un șantier Microsoft din Amsterdam. Aproximativ 100 de persoane au intrat pe amplasamentul centrului de date

Incidentul a avut loc la periferia capitalei Olandei, potrivit unui martor Reuters.
Manifestanții au reușit să intre pe amplasamentul unde este construit centrul de date al companiei americane Microsoft. Un martor Reuters a observat că aproximativ 100 de persoane au ajuns pe șantier în timpul protestului.
Demonstrația a fost organizată pentru a contesta construirea centrului de date, o facilitate destinată infrastructurii digitale a companiei.
Incidentul s-a produs vineri, în apropiere de Amsterdam. Informațiile disponibile nu precizează dacă au existat persoane rănite, pagube materiale sau intervenții ale autorităților pentru evacuarea protestatarilor.