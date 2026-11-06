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Protestatarii au pătruns într-un șantier Microsoft din Amsterdam. Aproximativ 100 de persoane au intrat pe amplasamentul centrului de date

Aproximativ 100 de protestatari au pătruns vineri pe șantierul unui centru de date al Microsoft din apropierea orașului Amsterdam, în timpul unei manifestații împotriva construirii facilității.
Protestatarii au pătruns într-un șantier Microsoft din Amsterdam. Aproximativ 100 de persoane au intrat pe amplasamentul centrului de date
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Andrei Rachieru
06 nov. 2026, 13:12, Știri externe
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Incidentul a avut loc la periferia capitalei Olandei, potrivit unui martor Reuters.

Manifestanții au reușit să intre pe amplasamentul unde este construit centrul de date al companiei americane Microsoft. Un martor Reuters a observat că aproximativ 100 de persoane au ajuns pe șantier în timpul protestului.

Demonstrația a fost organizată pentru a contesta construirea centrului de date, o facilitate destinată infrastructurii digitale a companiei.

Incidentul s-a produs vineri, în apropiere de Amsterdam. Informațiile disponibile nu precizează dacă au existat persoane rănite, pagube materiale sau intervenții ale autorităților pentru evacuarea protestatarilor.

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