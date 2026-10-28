Frumuseți cu mustăți și pedigree românesc. Trei pisici născute în România au impresionat la Mondialele feline

Deși nu au obținut titlurile mondiale, rezultatele confirmă prezența crescătorilor români în elita internațională a pisicilor de rasă.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 24 – 25 octombrie, iar România a participat cu 16 pisici, dintre care trei au ajuns în etapa finală.

Prosecco, pisica dintr-o familie de campioni mondiali

Unul dintre finaliști este Wild Forest’s Prosecco, un mascul din rasa Norvegiană de Pădure, crescut de Cora și Aurelian Ionescu.

Prosecco are deja în palmares victorii la categoria juniorilor în Campionatele Scandinaviei, Țărilor Baltice și Mării Negre, obținute în 2025.

Deși a participat pentru prima dată la un Campionat Mondial Felin, acesta provine dintr-o familie cu rezultate importante.

Tatăl său, Nordri, a câștigat titlul mondial în 2025, la București. Tot la ediția de la Amsterdam, fratele său mai mic, Quasar, care a concurat pentru Elveția, a devenit campion mondial la categoria juniorilor.

Lady Ana, la a treia finală mondială consecutivă

O altă reprezentantă a României este Lady Ana of Gina’s Dream*RO, o femelă din rasa Maine Coon, crescută de Gina Vlad.

Pisica a câștigat Campionatul Mării Negre în 2024 și 2025 și a reușit o performanță deosebită prin calificarea în trei finale mondiale consecutive.

Prima participare în finală a avut loc în 2024, în Norvegia, urmată de ediția din 2025, organizată la București, și de cea din acest an, de la Amsterdam.

Lady Ana va avea o nouă oportunitate de a concura pentru titlul mondial la ediția programată anul viitor la Praga.

Arthur, tânărul Maine Coon care a ajuns în finală de la prima participare

Al treilea finalist este Arthur of Gina’s Dream*RO, un mascul junior din rasa Maine Coon, crescut tot de Gina Vlad.

Arthur s-a remarcat anterior prin câștigarea Salonului Felin SofistiCAT, organizat în această toamnă la București.

La prima sa participare la un Campionat Mondial, tânărul exemplar a obținut calificarea în finală, alături de pisici cu experiență competițională internațională.

Aproape 500 de pisici au concurat în aceeași categorie

Performanța celor trei exemplare românești este cu atât mai importantă cu cât în categoria a doua, care include rasele Norvegiană de Pădure și Maine Coon, au fost înscrise 467 de pisici.

Ediția din 2026 a fost una dintre cele mai competitive, reunind aproximativ 1.500 de exemplare din 34 de țări.

Niciuna dintre cele trei pisici născute în România nu a câștigat titlul mondial la Amsterdam, însă calificarea lor în finală reprezintă un nou rezultat important pentru crescătorii români.

Următoarea ediție a Campionatului Mondial Felin FIFe este programată în 2027, la Praga.