Cartofii prăjiți, în centrul unui scandal din Amsterdam. Locuitorii unui cartier exclusivist au dat în judecată orașul

Un scandal s-a iscat în Amsterdam, după ce un magazin care vinde cartofi prăjiți a ajuns viral pe TikTok. Cozile uriașe ar fi cauzat aglomerație și mai multe gunoaie în cartier, iar locatarii nemulțumiți au dat în judecată orașul.

Este povestea prăvăliei de pe strada Runstraat din Amsterdam, Țările de Jos. Conform The Guardian, cozile sunt într-adevăr uriașe și, în zilele aglomerate, ajung să se întindă peste podul care trece peste unul dintre cele mai celebre canale.

Pescărușii profită de situație, spre disperarea locatarilor

O altă problemă pentru olandezii care locuiesc în zonă sunt pescărușii. Pe strada îngustă unde se află magazinul de cartofi prăjiți,

„Suntem într-un fel de război, în care o prăvălie de cartofi prăjiți foarte nedorită a poluat întreaga zonă. Să mănânci pe stradă este un comportament rușinos. Ne murdărește pragurile cu alimente și maioneză pe piatra frumoasă. Pescărușii argintii s-au mutat aici ca rezidenți, iar cel mai rău lucru este invazia de șobolani”, a declarat Thomas van Leeuwen, unul dintre locatarii din cartier, pentru The Guardian.

Vecinii se plâng și de dimensiunea mică a localului Fabel Fried, care nu are capacitatea să-i găzduiască pe clienți. Până acum, 19 locatari au semnat au protestat.

„Ceea ce numim «coada TikTok» pentru Fabel Friet provoacă cele mai multe neplăceri. Activitatea se desfășoară pe stradă: așteptarea pentru a comanda, așteptarea pentru a fi servit, mâncatul. Vrem ca Fabel să se mute într-un loc unde există suficient spațiu pentru a avea clienții în interior”, a declarat Niek van der Heijden, principalul petent.

Ce spun proprietății locației

Abel Klatser și Floris Feilzer, cei care dețin magazinul de cartofi prăjiți, spun că au contract cu o firmă de curățenie, care vine în fiecare zi a săptămânii, iar numărul de clienți ar fi scăzut în luna august cu 23%, după ce patronii au mai deschis alte patru locații.

„Câțiva vecini au experimentat neplăceri, dar alți oameni se bucură să mănânce cartofi prăjiți. Poate fi aglomerat, dar există vârfuri și scăderi”, a declarat avocatul lor.

Și proprietarii au avut o poziție publică în acest caz: „Fabel Friet este copilul nostru și ne-am pus inima și sufletul în el. Este dureros când oamenii vorbesc negativ despre afacerea noastră”, au transmis cei doi.

Fenomenul de pe rețelele de socializare, în urma cărora lumea se înghesuie în localuri după ce primesc recomandări online, este tot mai prezent în societate, iar specialiștii l-au denumit turism performativ.