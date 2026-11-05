Peste 1,3 milioane de dispozitive Android TV, infectate cu un virus instalat chiar de producător. Acuzațiile Google

Compania vizată este Videostrong Technology, producător de echipamente Android, inclusiv TV Box-uri care transformă televizoarele obișnuite în dispozitive inteligente. Potrivit unei investigații realizate de Google Threat Intelligence Group, programul malware, denumit XCPE, a transformat peste 1,3 milioane de dispozitive într-o rețea controlată de la distanță.

Dispozitivele erau infectate înainte să ajungă la cumpărători

Spre deosebire de atacurile informatice obișnuite, utilizatorii nu trebuiau să descarce o aplicație suspectă sau să acceseze un site periculos. Codul malițios era integrat în software-ul dispozitivelor și putea fi activat după prima pornire. Google susține că Videostrong a construit și administrat intenționat sistemul, apoi a vândut accesul la dispozitive unor operatori implicați în activități ilegale.

Google and partners just shut the door on the XCPE botnet, severing criminal access to 10M+ devices. 🛡 Instead of a hacker breaking in, a device maker hid a backdoor in its own TV boxes to sell access to cybercriminals. Full story: https://t.co/9gBcoGa0bG https://t.co/sPqfJn7mor — Google Cloud Security (@GoogleCloudSec) November 2, 2026

Aceștia foloseau conexiunile la internet ale proprietarilor pentru a redirecționa trafic online, a genera vizualizări publicitare false și a instala alte programe periculoase. Astfel, un aparat cumpărat pentru vizionarea filmelor sau a programelor TV putea ajunge să fie folosit pentru operațiuni informatice fără acordul utilizatorului.

Virusul putea face capturi de ecran și colecta informații personale

Programul XCPE beneficia de permisiuni extinse în sistemul Android, ceea ce le permitea operatorilor să execute comenzi de la distanță. Cercetătorii Google au identificat inclusiv funcții pentru realizarea capturilor de ecran, simularea apăsării tastelor și colectarea unor informații despre conturi, aplicații instalate și dispozitiv. Software-ul putea dezactiva și verificările de securitate Google Play Protect.

O altă problemă era persistența infecției. Dacă utilizatorul elimina aplicația asociată programului malițios, aceasta se reinstala automat după repornirea dispozitivului, deoarece codul rămânea în memoria internă destinată sistemului de operare. Potrivit Google, mecanismul a fost modificat de mai multe ori începând din 2024, pentru a evita detectarea.

Google a blocat rețeaua și a rupt legăturile cu producătorul

Google a colaborat cu firme de securitate cibernetică și autorități pentru a bloca infrastructura folosită la controlul dispozitivelor infectate. Operațiunea a vizat serverele prin care erau transmise comenzile și instalate programe suplimentare.

Compania estimează că măsurile ar putea întrerupe accesul infractorilor și la cel puțin 10 milioane de alte dispozitive compromise prin rețele asociate. Google a anunțat că a încetat colaborarea cu Videostrong și i-a interzis să mai producă dispozitive care includ aplicații Google preinstalate. Totodată, au fost introduse verificări suplimentare pentru a împiedica repetarea unei asemenea situații.

Ce pot face proprietarii dispozitivelor afectate

Deși rețeaua a fost blocată, programul periculos poate rămâne instalat în dispozitivele compromise. Specialiștii în securitate avertizează că simpla ștergere a unei aplicații sau repornirea aparatului nu rezolvă problema. Proprietarii care suspectează că au un TV Box afectat sunt sfătuiți să îl deconecteze de la internet și să contacteze producătorul pentru o versiune sigură de software sau pentru înlocuirea dispozitivului. Google nu a publicat o listă completă a tuturor modelelor afectate, astfel că utilizatorii nu pot stabili întotdeauna doar după denumirea produsului dacă acesta a fost compromis.