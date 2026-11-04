Google oferă pachete de plecare voluntară angajaților din mai multe țări, pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială

Google a confirmat pentru Reuters că, începând din luna iunie, a oferit pachete de plecare voluntară unor angajați din Canada, Franța, Germania, Japonia și Elveția.

„În 2025, unele dintre echipele noastre au introdus un program de plecare voluntară, cu plăți compensatorii”, a declarat un purtător de cuvânt al Google.

„În vara acestui an, în luna iunie, am extins programul la nivel internațional, în câteva țări, pentru a sprijini activitățile importante pe care le avem în vedere”, a adăugat acesta.

Măsura vine pe fondul creșterii cheltuielilor pentru inteligența artificială, care a provocat îngrijorări pe Wall Street și a afectat prețul acțiunilor Alphabet. Săptămâna trecută, Microsoft a oferit pachete de plecare voluntară unui număr de 60.000 de angajați, în încercarea de a reduce costurile.

Numărul angajaților Alphabet a crescut constant în ultimele trimestre, însă compania a încercat să redirecționeze resursele către domeniile prioritare.

Cele mai recente oferte vin după programele de plecare voluntară lansate începând de anul trecut pentru angajații unor divizii din Statele Unite și Marea Britanie.

În Elveția, unde Google are aproximativ 5.000 de angajați și un important centru la Zürich, trei persoane familiarizate cu situația au declarat că programul a vizat mai multe divizii, dar a exclus DeepMind.

Angajații care au acceptat oferta au primit plăți compensatorii echivalente cu un salariu lunar pentru fiecare an de vechime în companie, până la maximum 12 salarii lunare.