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Start-Up Nation: Peste 11.400 de locuri au rămas disponibile la cursurile gratuite de antreprenoriat

Tinerii care vor să înceapă o afacere se mai pot înscrie la cursurile gratuite de antreprenoriat din programul Start-Up Nation până pe 27 noiembrie. Peste 11.400 de locuri sunt încă disponibile, cele mai multe în regiunile din afara București-Ilfov.
Start-Up Nation: Peste 11.400 de locuri au rămas disponibile la cursurile gratuite de antreprenoriat
Sursa foto: Pixabay
Cosmin Pirv
04 nov. 2026, 12:51, Economic
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Înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din programul Start-Up Nation continuă până la 27 noiembrie 2026, la ora 20.00. Potrivit datelor înregistrate în platforma programului, miercuri, 4 noiembrie, la ora 12.00, erau disponibile peste 11.400 de locuri.

Dintre acestea, peste 8.300 sunt destinate tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți din regiunile mai puțin dezvoltate, iar peste 2.700 tinerilor de aceeași vârstă care aparțin minorității rome. În București-Ilfov au rămas peste 60 de locuri pentru prima categorie și aproximativ 260 pentru cea de-a doua.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv celor reveniți în țară. Este necesară absolvirea cel puțin a învățământului gimnazial.

Cursurile durează 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic. La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii.

Absolvirea cursurilor este obligatorie pentru accesul la a doua etapă a programului Start-Up Nation, în care firmele nou-înființate de absolvenți pot obține finanțări de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro. Ajutorul poate acoperi cel mult 90% din cheltuielile eligibile.

Înscrierile au demarat la începutul lunii octombrie și se fac pe platforma https://minimis.imm.gov.ro/.

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