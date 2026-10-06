Înscrierile pe platforma Start-Up Nation sunt funcționale. Peste 1.200 de persoane s-au înscris deja la cursurile de antreprenoriat

La deschiderea sesiunii, la ora 10:00, a fost identificată o problemă tehnică temporară pe platforma minimis.imm.gov.ro. Aceasta a fost remediată la ora 10:25, iar prima înscriere cu succes a fost înregistrată la ora 10:29. Funcționarea aplicației este monitorizată în continuare.

Potrivit comunicatului transmis de minister, până la ora 12:00, s-au înscris 1.246 de persoane, din cele 17.600 de locuri disponibile pentru această sesiune.

Cele mai multe înscrieri, respectiv 1.013, au fost înregistrate în categoria persoanelor cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov.

În categoria persoanelor cu domiciliul în București-Ilfov au fost înregistrate 218 înscrieri. Pentru persoanele aparținând minorității rome cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov, au fost înregistrate 9 înscrieri.

Tot în categoria persoanelor aparținând minorității rome, însă cu domiciliul în București-Ilfov, au fost înregistrate 6 înscrieri.

Pe parcursul sesiunii de înscrieri, aplicația beneficiază, în funcție de volumul de accesări și de modul de funcționare a sistemului, de actualizări și ajustări tehnice în timp real, pentru menținerea stabilității fluxului de acces și procesarea solicitărilor utilizatorilor.

MEDAT și STS vor continua să monitorizeze funcționarea platformei pe întreaga perioadă de înscriere