Doi sateliți ruși se apropie periculos de atmosfera Pământului. Probleme pentru rivalul rusesc al Starlink

Doi dintre sateliții Rassvet, dezvoltați de compania aerospațială rusă Bureau 1440 și lansați în urmă cu trei luni, au ajuns la o altitudine apropiată de 200 de kilometri, considerată critică pentru menținerea lor pe orbită.

Potrivit Current Time, sateliții continuă să coboare cu aproximativ 1,6 kilometri pe zi. Dacă nu vor fi efectuate manevre pentru corectarea orbitelor, aparatele ar putea reintra în atmosferă și arde.

Probleme repetate

Problemele sateliților Rassvet au fost semnalate încă de la sfârșitul lunii august. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un centru american care monitorizează conflictele militare, a relatat atunci că doi dintre cei 16 sateliți lansați în iulie începuseră să piardă altitudine.

La sfârșitul lunii septembrie, alți doi dintre sateliți ridicau semne de întrebare. Specialiștii centrului de control au reușit să corecteze orbita unuia dintre ei, însă situația celuilalt era în continuare îngrijorătoare, din cauza vitezei cu care acesta cobora.

Cele mai recente date arată că doi sateliți continuă să coboare spre altitudinea critică de 200 de kilometri, unde rezistența atmosferei le poate accelera pierderea de altitudine și poate duce la reintrarea lor în atmosfera Pământului.

Experții în domeniul spațial estimează că, dacă motoarele nu vor putea fi activate pentru corectarea orbitelor, sateliții ar putea reintra în atmosferă în următoarele săptămâni.

Nu ar fi prima pierdere pentru proiectul rusesc. Unul dintre sateliții lansați în martie a reintrat în atmosfera Pământului și a ars pe 6 iunie, după ce nu a reușit să efectueze manevrele necesare pentru stabilizarea orbitei.

Rassvet, proiectul prin care Rusia vrea să concureze cu Starlink

Rassvet este un proiect dezvoltat de compania aerospațială privată rusă Bureau 1440, care urmărește construirea unei rețele de sateliți pentru furnizarea de internet de mare viteză și servicii de comunicații.

Sistemul este conceput ca o alternativă rusească la Starlink, rețeaua companiei SpaceX, deținută de Elon Musk.

Primele 16 aparate din seria Rassvet-3 au fost lansate în luna martie 2026, cu ajutorul unei rachete Soyuz-2.1b. Alte 16 au ajuns pe orbită în iulie, ridicând la 32 numărul sateliților lansați în acest an.

După lansarea din iulie, compania rusă a anunțat că sateliții stabiliseră contactul cu centrul de control și urmau să treacă prin verificări tehnice înainte de deplasarea către orbitele de funcționare.

Majoritatea sateliților din prima serie au reușit să ajungă pe orbita joasă a Pământului, la altitudini de aproximativ 500–540 de kilometri. În cazul celorlalți sateliți, unii nu au reușit să ajungă la altitudinea prevăzută, iar alții au continuat să piardă altitudine.

Proiectul Rassvet și rolul său în războiul din Ucraina

Proiectul Rassvet nu urmărește doar furnizarea de internet pentru populație și companii. Rețeaua ar putea fi utilizată și pentru comunicațiile militare rusești, deoarece accesul la Starlink a devenit o problemă pentru armata Moscovei.

Potrivit ISW, cei 12 sateliți din prima serie care ajunseseră la altitudinea planificată permiteau trupelor ruse să stabilească legături cu terminalele de la sol în două intervale zilnice, fiecare de până la o oră și jumătate, deasupra Ucrainei. Însă Rusia nu dispune încă de o rețea capabilă să ofere conexiuni permanente, comparabile cu cele furnizate de Starlink.

De aceea, Moscova urmărește dezvoltarea unui sistem de comunicații prin satelit care să reducă dependența de infrastructura străină. Potrivit planurilor prezentate anterior, serviciile comerciale Rassvet ar urma să fie lansate în 2027.