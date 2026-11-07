Invazia chineză. Motocicletele chinezești ieftine și puternice cuceresc Europa

Mărcile chinezești fac la motociclete ce au făcut la mașini. La Milano, italienii recunosc: „Pe termen lung ne-ar putea face rău”.

Directorii unei mari mărci italiene au trecut miercuri pe la standul CFMoto de la Milano ca să vadă motocicleta sport de mare viteză a producătorului chinez, relatează AFP. „Rămâne să vedem prețul, dar pe termen lung ne-ar putea face rău”, a spus unul dintre ei. Este semnul că motocicletele chinezești nu mai sunt privite cu superioritate în Europa.

„La prețul ăsta, merge”

CFMoto, din Hangzhou, a început producând motoare și asamblând modele pentru KTM, iar apoi a câștigat două titluri mondiale la Moto3. La EICMA, cel mai mare salon moto din Europa, standul ei a fost luat cu asalt de fanii BMW, Honda și Ducati.

„Sunt frumoase. Poate nu au exact aceleași materiale… ca producătorii japonezi, dar la prețul ăsta, merge”, a spus Renato Polistene, un italian de 64 de ani. Acum are un KTM, dar s-ar putea orienta spre o marcă chinezească, pentru că celelalte s-au scumpit mult.

Alessia, o polițistă de 27 de ani din Torino, venise pentru un Triumph, dar s-a oprit la ZXMoto: „Am fost foarte impresionată de design”. Tot din China vine și QJ Motor, care deține din 2005 legendara marcă italiană Benelli.

Locul doi în Europa

În 2025, China a devenit al doilea furnizor de motociclete al UE, după Japonia, cu 27,1% din importuri, potrivit ACEM. La motocicletele de peste 250 cmc are acum aproape o treime din importuri, față de 7% în 2019.

În Franța, CFMOTO a urcat în octombrie pe locul cinci, înaintea Triumph, Suzuki, KTM și Yamaha. Bertrand Mace, de la asociația Mobilians, vorbește despre „o adevărată revoluție venită din Est”.

Ce se întâmplă în România

În România, CFMOTO a urcat în 2025, pentru prima dată, pe primul loc la vânzările de motociclete, înaintea Honda, Yamaha și BMW.

În primele nouă luni din 2026, potrivit datelor DGPCI, au fost înmatriculate 2.204 motociclete noi CFMOTO, cu 77,9% mai multe decât anul trecut. Cea mai înmatriculată motocicletă nouă din țară este modelul CFMOTO 450MT.