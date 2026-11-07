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Habibi PAC, surpriza primului musulman ales senator în SUA. Ce pregătește politicianul

Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA, a lansat o organizație politică la numai două zile după victoria electorală. Inițiativa ar putea indica planuri mai mari în Partidul Democrat.
Habibi PAC, surpriza primului musulman ales senator în SUA. Ce pregătește politicianul
Abdul El-Sayed, în campania electorală din Michigan/sursa foto: Anadolu/ABACAPRESS.COM via Hepta
Maria Miron
07 nov. 2026, 05:29, Știri externe
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Politicianul democrat Abdul El-Sayed, ales senator în statul american Michigan, a înființat Habibi PAC, o organizație prin care va putea strânge bani pentru finanțarea campaniilor electorale ale altor candidați. Potrivit Fox News, decizia a fost luată la câteva zile după ce l-a învins pe republicanul Mike Rogers în alegerile pentru Senatul SUA.

„Ambiții politice mai mari”

În SUA, politicienii pot înființa organizații prin care strâng bani pentru alți candidați din partidul lor, acestea fiind cunoscute sub denumirea de PAC, prescurtarea de la Political Action Committee (comitet de acțiune politică).

Prin Habibi PAC, El-Sayed va putea finanța campaniile altor politicieni democrați, ceea ce i-ar putea aduce mai multă influență în partid.

Analiștii sursei citate consideră că această inițiativă ar putea indica ambiții politice mai mari. Proaspătul senator nu a anunțat însă că ar intenționa să candideze pentru o altă funcție.

Primul musulman ales în Senatul american

Abdul El-Sayed este medic și a condus anterior Departamentul de Sănătate din Detroit, unul dintre cele mai mari orașe din statul Michigan.

Politicianul democrat este cunoscut pentru susținerea unor măsuri care să înlesnească accesul la servicii medicale și să reducă cheltuielile familiilor americane.

În 2018, a încercat să obțină candidatura democraților pentru funcția de guvernator al statului, dar a pierdut alegerile interne.

La scrutinul din 3 noiembrie 2026, El-Sayed a câștigat un loc în Senatul american, devenind astfel primul musulman ales în această instituție. Mandatul său va începe în ianuarie 2027.

De unde provine numele Habibi PAC

Numele organizației provine din limba arabă, unde „habibi” înseamnă „dragul meu”. El-Sayed a folosit frecvent această expresie în campania electorală, inclusiv în discursul victoriei, când l-a ironizat pe vicepreședintele american JD Vance.

„JD, habibi, există o ironie delicioasă în faptul că, potrivit Constituției, ești obligat să-mi administrezi jurământul în ianuarie”, a spus noul senator, referindu-se la faptul că vicepreședintele SUA îndeplinește și funcția de președinte al Senatului și conduce ceremonia de depunere a jurământului de către senatorii nou-aleși.

Politicianul nu a anunțat încă pe cine intenționează să sprijine financiar prin Habibi PAC.

Noua organizație a fost înregistrată la Comisia Electorală Federală a Statelor Unite și funcționează separat de cea care i-a finanțat campania electorală.

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