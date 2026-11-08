Papa Leon face apel către bărbații din America Latină să își respecte soțiile. 20.000 de femei ucise în ultimii cinci ani

Duminică, la încheierea vizitei sale din Uruguay, Papa Leon a făcut un apel către bărbați să își trateze soțiile cu respect.

„Dragi tați și bunici… tratați-vă soțiile cu respect, cereți iertare și trăiți cu integritate, chiar și atunci când acest lucru necesită sacrificiu”, a spus Suveranul Pontif în cadrul unei predici, potrivit France 24.

În ultimii cinci ani, regiunea a înregistrat aproape 20.000 de feminicide, majoritatea comise de partenerul sau fostul partener al victimei.

„Să ne rugăm pentru cei care poartă responsabilitatea de a guverna (Uruguay), ca să poată căuta cu integritate binele tuturor”, a mai spus liderul Bisericii Catolice.

Pontiful în vârstă de 71 de ani va călători ulterior în Argentina, unde se va întâlni cu președintele Javier Milei.

În cursul zilei de duminică, înainte ca Papa Leon să ajungă în Argentina, Serviciul de Informații al Statului din Argentina, cunoscut drept SIDE, a dejucat o amenințarea cu moartea la adresa acestuia.

Un suspect a fost reținut, potrivit autorităților din Argentina.