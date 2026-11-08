„Dacă aruncă petarde în orașul meu, îi împușc în cap”. Primar italian despre manifestanți

„Dacă aruncă petarde în orașul meu, atunci eu îi împușc în cap”. Declarația îi aparține primarului din Trieste, Roberto Dipiazza, de la Forza Italia, și a stârnit un val de reacții. Edilul vorbea cu ziarul local Il Piccolo despre ciocnirile de vineri, soldate cu trei polițiști răniți, potrivit Il Messaggero.

„Constituția prevede dreptul de a manifesta, dar manifestațiile trebuie să fie pașnice. Dacă aceștia continuă să folosească violența, ne vom comporta în consecință. Nu pot să creadă că îmi ocupă casa”.

Ce s-a întâmplat la Trieste

Protestul a pornit de la o tragedie. La începutul lunii, doi tineri au murit într-un incendiu. Focul a izbucnit într-o clădire abandonată. Acolo se adăpostesc și migranți care își așteaptă actele.

Vineri, aproximativ 200 de oameni s-au strâns în piazza Libertà. Unii au încercat să intre în fosta piață municipală de pe via Flavio Gioia, închisă din 2016. Asociațiile cer de ani de zile ca spațiul să devină adăpost.

Poliția a intervenit și au avut loc mai multe conflicte. Adjunctul chestorului, Leonardo Boido, a fost lovit de o petardă. Guvernatorul regiunii, Massimiliano Fedriga, de la Lega, a condamnat atacurile asupra polițiștilor.

Opoziția cere demisia

Partidul Democrat a reacționat imediat. Deputata Debora Serracchiani îi cere primarului să-și retragă public cuvintele. „Este extrem de grav ca o instituție să evoce execuția sumară împotriva oricui, chiar și a protestatarilor din piață”.

Europarlamentarul Alessandro Zan a vorbit despre „un limbaj de squadrist”, adică de membru al bandelor fasciste. Dacă nu se scuză, spune Zan, Dipiazza ar trebui să-și lase funcția.

Stefano Patuanelli, vicepreședintele Mișcării 5 Stele, a condamnat violența și și-a exprimat solidaritatea cu agenții răniți. „Dar un reprezentant al instituțiilor nu poate răspunde violenței evocând o alta, chiar letală”.

Giovanni Barbo, liderul grupului PD din Consiliul local, îi cere primarului să clarifice și să-și ceară scuze. Barbo cere și majorității să se gândească dacă astfel de cuvinte se potrivesc cu funcția. Secretara PD din Trieste, Maria Luisa Paglia, spune că fraza nu poate fi minimalizată „ca o simplă ieșire nervoasă”.