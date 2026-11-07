Ministrul de Externe al Italiei susține că hackerii i-au divulgat datele personale pe dark web. „Nu mă voi lăsa intimidat”

„De zile întregi, infractorii cibernetici mi-au răspândit datele personale pe dark web și au căutat alte informații, expunându-mă, de fapt, pe mine și familia mea la noi amenințări și intimidări”, a scris Antono Tajani sâmbătă, pe o rețea de socializare.

Potrivit The Independent, ministrul de Externe al Italiei a adăugat că infractorii „sunt dispuși să plătească pentru alte detalii despre mine și cei dragi”.

Acesta nu a specificat ce fel de informații au fost partajate, dar a sugerat că încă este expus la amenințări.

„Nu mă voi lăsa intimidat în niciun fel” a subliniat oficialul.

Tajani a adăugat că va continua să își apere ministerul și țara.

„Lucrez pentru a-mi apăra ministerul și Italia și voi consolida în continuare legăturile și cooperarea pentru a ne proteja împreună”, a transmis acesta.

Ministrul italian de Externe nu a oferit informații despre cine ar putea fi în spatele atacului cibernetic, potrivit aceleiași surse.