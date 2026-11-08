Locul blestemat. Accident feroviar în Egipt, cu cel puțin patru morți și 88 de răniți

Un tren a intrat în spatele altuia, duminică, în provincia Giza, iar mai multe vagoane au deraiat. Bilanțul accidentului feroviar în Egipt este de cel puțin patru morți și 88 de răniți, potrivit The Independent.

Printre victime se află și unul dintre mecanici, a anunțat Ministerul Sănătății.

Pentru transportul răniților au fost trimise 72 de ambulanțe. Victimele au fost duse la trei spitale diferite.

Unde s-a produs coliziunea

Accidentul a avut loc în districtul al-Ayyat, la aproximativ 52 de kilometri sud de Cairo. Unul dintre trenuri mergea spre provincia Fayoum, din sud-vest. Celălalt avea ca destinație Aswan, în sudul țării. Nu este clar care dintre ele a deraiat.

Echipele de intervenție și macaralele au ajuns la fața locului pentru a degaja resturile. Autoritatea Feroviară Egipteană vrea să reia circulația cât mai repede.

Cauza accidentului nu se cunoaște încă. Președintele Abdel Fattah al-Sisi a cerut autorităților să cerceteze împrejurările tragediei. Vrea să fie trași la răspundere toți cei care se dovedesc vinovați de neglijență.

„Urmăresc cu mare îngrijorare urmările accidentului feroviar”, a transmis președintele. El a adresat condoleanțe familiilor celor uciși și le-a urat însănătoșire grabnică răniților.

Un district cu istorie tragică

Nu este primul accident din zonă. În septembrie, tot în al-Ayyat, două trenuri de marfă s-au ciocnit. Mecanicul și ajutorul său au fost răniți atunci.

Districtul este legat și de cel mai grav dezastru feroviar din istoria Egiptului. În februarie 2002, un tren de pasageri plecat de la Cairo spre sud a luat foc imediat după al-Ayyat. Peste 360 de oameni au murit.