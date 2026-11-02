Titus Corlățean, senator, la Gala MEDIAFAX: „Am învățat cât de importantă este comunicarea publică și mass-media într-o societate democratică”

Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

„Am 34 de ani de de profesie, diplomație, politică externă, politică, carieră universitară, multe lucruri în viața mea. Am învățat încă din tinerețe cât de importantă este comunicarea publică și cât de importantă este mass-media într-o societate democratică. Și când îți place, ca om politic, și când nu-ți place și înspre binele funcționarii unei democrații sănătoase, să ai presă care să informeze corect, obiectiv, rapid și să fie și incisive. Și eu am acceptat treaba asta, pe care poate alții din politică nu au acceptat-o.

Am lucrat cu Mediafax. E adevărat, mai mult în alți ani. Am fost și purtătorul de cuvânt al unui partid politic pe care îl cunoașteți, în tinerețe, și am lucrat cu jurnaliștii Mediafax de atunci, și de atunci, mulți ani, mult în politică externă, dar și în politică internă. Și am apreciat întotdeauna profesionalismul. Așa încât o aniversare de acest tip aș spune că e un lucru nu doar de adresat felicitările firești, dar și un bun început. Și avem nevoie de Mediafax în peisajul media româneasc”, a precizat Titus Corlățean.

Senatorul mărturisește că una dintre sursele importante de informare cotidiană este Mediafax.

„Ocupă un loc zilnic. Am la mine, la comisia de politică externă, un colaborator care a fost și jurnalist, pe lângă misiunea externă diplomatică, și acum, la Parlamentul României, de fost jurnalist, și mă ajută foarte mult. Una dintre sursele importante de informare cotidiană este Mediafax și mai ales anumite alerte pe care, de care eu am nevoie să le știu în timp util, pentru că sunt foarte multe lucruri, inclusiv în zona externă, care apar mai întâi prin sursă mass-media și agențiile de presă, în general, sunt cele care se mișcă cel mai rapid și Mediafax este una dintre ele”, a zis acesta.

„Avem nevoie de oameni de presă profesioniști”

Titus Corlățean este de părere că în media românească este nevoie de oameni specializați.

„Avem nevoie de oameni de presă profesioniști, care să fi făcut și școala, să știe și în continuare, de exemplu, că e nevoie să ai confirmarea unei informații din trei surse independente, într-un context în care mulți sunt tentați să dea lovitura printr-un breaking news neverificat. Și atunci apar tot felul de chestiuni. Așa că e nevoie de jurnaliști, mai ales din agențiile de presă pentru modul în care se informează și se formează atitudini sociale, pentru o informație corectă despre cum funcționează instituțiile.

Prea puțini, din păcate, – vorbesc de concertul mare mass-media românească – regăsesc lucruri bune pe care, de exemplu, Parlamentul le face. Găsim, în general, știri care se vând bine, un pic tabloidizate, dacă cumva cineva ațipește după nu știu câte ore de activitate. Acestea se vând bine, dar multe dintre legile bune care se votează sau dezbaterile cu argumente se regăsesc mai puțin reflectate. Așa că le urez obiectivitate, profesionalism, să-și facă datoria în continuare, pentru că de informație de calitate avem cu toții nevoie. Așa că, la mulți ani, Mediafax”, spune senatorul.

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

În cadrul galei au fost acordate cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În seara evenimentului au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!