VIDEO | Gala Mediafax 35: Ce spun invitații străini despre România

Printre invitații evenimentului s-au numărat și persoane din străinătate care au legături profesionale și personale cu România. Mai mulți dintre aceștia au vorbit despre relația lor cu presa românească, au spus că urmăresc în mod constant știrile Mediafax și au transmis mesaje jurnaliștilor agenției cu ocazia aniversării.

Mesaje de apreciere pentru cei 35 de ani de Mediafax

Rudolf Schatz – ministru-consilier la Ambasada Austriei

Rudolf Schatz ocupă funcția de ministru-consilier în cadrul Ambasadei Austriei la București. Acesta s-a declarat onorat să participe la eveniment și a mulțumit echipei Mediafax pentru activitatea jurnalistică. El a subliniat importanța relației dintre ambasade și presă, precizând că reprezentanții misiunii diplomatice urmăresc știrile Mediafax , remarcând utilitatea știrilor internaționale publicate de agenție pentru comunitatea expaților din România.

Jesús del Cerro – regizor spaniol stabilit în România

Jesús del Cerro este un regizor spaniol care locuiește în România de aproximativ 20 de ani și care urmărește Mediafax încă de la începuturile sale. Cu ocazia aniversării agenției, acesta le-a transmis jurnaliștilor un mesaj despre responsabilitatea profesiei, recomandându-le să spună întotdeauna adevărul, pe care îl consideră fundamentul jurnalismului.

Gema Jepus – femeie de afaceri stabilită în România

Gema Jepus este o femeie de afaceri care trăiește și își desfășoară activitatea în România de aproximativ 25 de ani. Aceasta le-a transmis jurnaliștilor Mediafax urări de succes și multă putere de muncă, încurajând echipa să continue să publice cât mai multe știri.

Timotei Onoriu – om de afaceri și YouTuber

Timotei Onoriu activează în mediul de afaceri și în mediul online, în calitate de prezentator de podcast. Acesta a spus că urmărește zilnic știrile Mediafax și că agenția reprezintă una dintre sursele sale de informare. Din perspectiva activității sale în mediul online, a subliniat că înțelege importanța informării și le-a urat jurnaliștilor Mediafax mult succes în continuare.

35 de ani de la înființarea MEDIAFAX

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!