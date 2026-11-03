Vești bune pentru motocicliști! Vor putea trece printre mașini la semafor și vor avea locuri speciale în intersecții. Legea a fost promulgată

Decretul privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se regăsește pe lista decretelor semnate de președintele României, publicată marți de Administrația Prezidențială.

Potrivit noilor prevederi, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului.

De asemenea, bicicliștii, motocicliștii fără ataș și conducătorii de mopede vor putea înainta pe lângă coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Manevra va fi permisă numai dacă există suficient spațiu lateral, dacă nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic și dacă viteza nu depășește 20 km/h.

Spații speciale pentru motociclete și mopede în intersecții

Legea introduce și conceptul de „spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede”, care va fi amenajat înaintea liniei de oprire, pe toată lățimea drumului, pe o lungime de trei metri.

Aceste spații vor fi amplasate în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere.

Totodată, primăriile vor avea obligația să amenajeze locuri speciale pentru motociclete și mopede în parcările publice cu minimum șase locuri pentru autoturisme.

Camera Deputaților a adoptat legea în octombrie

Proiectul de modificare a Codului rutier a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, la 7 octombrie, cu 238 de voturi „pentru”, trei voturi „împotrivă” și 15 abțineri.

Inițiativa legislativă a fost susținută de 39 de parlamentari USR, PNL și UDMR.

Promulgarea legii reprezintă ultimul pas înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Noile reguli nu se aplică automat din momentul semnării decretului, ci după publicare și împlinirea termenului legal de intrare în vigoare.