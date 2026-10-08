„Polonia, Germania, România”: clasamentul mașinilor cu numere străine din Italia, unde țara noastră e a treia

Italia avea, la 30 iunie 2026, 118.588 de vehicule cu înmatriculare străină înscrise în registrul REVE, cu 32% mai multe decât cu un an înainte, potrivit datelor ACI publicate de Quattroruote.

Polonia domină detașat, cu 75.701 vehicule, aproape două treimi din total, iar Germania este a doua, cu 14.067.

România completează podiumul, cu 7.464 de mașini, înaintea Bulgariei și a Elveției.

Aproape toate numerele poloneze sunt concentrate la Napoli, unde unele agenții reînmatriculează mașinile în Polonia pentru a ocoli asigurarea italiană, cea mai scumpă din țară.

Rezidenții din Italia care folosesc o mașină înmatriculată în străinătate mai mult de 30 de zile pe an trebuie să o înscrie în REVE, altfel riscă amenzi de până la 3.558 de euro.

Un proiect de modificare a Codului rutier italian ar putea impune și asigurare italiană pentru aceste vehicule.

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