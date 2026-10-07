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Motocicliștii vor putea trece printre mașini la semafor. Legea, adoptată de Camera Deputaților

Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate autobuzelor și vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor. Camera Deputaților a adoptat modificările la Codul rutier.
Motocicliștii vor putea trece printre mașini la semafor. Legea, adoptată de Camera Deputaților
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 13:18, Social
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Proiectul a trecut de plenul Camerei, for decizional, cu 238 de voturi „pentru”, trei împotrivă și 15 abțineri.

Senatul îl adoptase tacit în iunie 2025, după depășirea termenului de dezbatere.

Accesul pe benzile de transport în comun se va face în condițiile stabilite de administratorul drumului.

Bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele oprite la culoarea roșie a semaforului.

Aceeași regulă se aplică la trecerile la nivel cu calea ferată. Manevra este permisă doar dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic. Viteza nu poate depăși 20 km/h.

Legea introduce și „spațiul de siguranță pentru motociclete și mopede”. Acesta va fi marcat înaintea liniei de oprire, pe toată lățimea drumului, pe o lungime de trei metri. Spațiul va exista la intersecțiile cu semafor și la trecerile cu bariere peste calea ferată.

Primăriile vor amenaja locuri pentru motociclete și mopede în toate parcările publice cu minimum șase locuri auto. Ele vor crea și spații de siguranță în zonele aglomerate, piste pentru biciclete și benzi pentru autobuze. Lucrările se vor face cu avizul poliției rutiere.

Proiectul a fost inițiat de 39 de parlamentari USR, PNL și UDMR.

Legea intră în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial.

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