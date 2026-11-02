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Contrabandă cu arme în Bistrița-Năsăud. Polițiștii au făcut 34 de percheziții

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au descoperit 18 arme letale de vânătoare, dintre care șase ar proveni din contrabandă sau trafic, în urma a 34 de percheziții făcute luni. Descinderile au vizat 30 de persoane cercetate pentru mai multe infracțiuni.
Contrabandă cu arme în Bistrița-Năsăud. Polițiștii au făcut 34 de percheziții
Cosmin Pirv
02 nov. 2026, 15:02, Social
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Potrivit IGPR, polițiștii și procurorii au făcut luni 34 de percheziții în județul Bistrița-Năsăud, pentru documentarea activității infracționale a 30 de persoane. Acestea sunt cercetate pentru contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, uz de armă fără drept și braconaj cinegetic.

Din cercetări a reieșit că, din 2024, suspecții ar fi procurat ilegal, inclusiv din străinătate, arme letale și neletale supuse autorizării, muniție aferentă și amortizoare pentru arme, dispozitive interzise. Acestea ar fi fost ulterior deținute și folosite fără drept la acțiuni de braconaj cinegetic și alte activități ilegale.

În urma perchezițiilor au fost ridicate 18 arme letale de vânătoare, dintre care șase s-ar afla în circuitul ilegal, provenind din trafic sau contrabandă, iar alte 12, deținute legal, ar fi fost folosite la acțiuni ilegale.

Totodată, au mai fost ridicate o armă neletală supusă autorizării, patru amortizoare, cartușe pentru arme letale, articole pirotehnice, precum și carne de vânat și trofee de vânătoare.

Zece persoane vor fi duse la sediul IPJ Bistrița-Năsăud pentru audieri.

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