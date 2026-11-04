Elena Lasconi intervine în forță într-un bloc din Câmpulung | Peste 30 de pisici ridicate și patru remorci de mizerie evacuate

Potrivit Elenei Lasconi, locatarii acestui bloc suportă de mai bine de patru ani mirosul de urină și fecale al pisicilor și certurile repetate din apartament.

De altfel, ei au reclamat-o pe proprietară de mai multe ori. Ba chiar adminsitrația locală a făcut sute de solicitări către instituțiile abilitate pentru a putea verifica situația celor două femei care locuiau acolo.

Una dintre ele, proprietara apartamentului, ar fi refuzat în repetate rânduri să deschidă ușa, deși autoritățile s-au deplasat de zeci de ori la fața locului.

Intervenție cu Poliția Animalelor, pompieri și echipaje medicale

În cele din urmă, autoritățile au reușit să intre în apartament, în urma unei desfășurări impresionante de forțe: Poliția Animalelor, Poliția Municipală, pompierii, SMURD, Ambulanța, Poliția Locală și reprezentanții ADP.

Elena Lasconi a spus că cele două femei – proprietara și fiica ei – au primit asistență medicală, după mai multe ore de tensiuni și discuții.

Poliția Animalelor a ridicat pisicile, pe care primarul le descrie ca fiind subnutrite, murdare și bolnave.

Totodată, angajații ADP au scos din locuință patru remorci cu haine, cârpe și covoare degradate de dejecțiile animalelor.

Elena Lasconi se teme că situația se va repeta

Deși intervenția a permis eliberarea apartamentului de animale și deșeuri, primarul Câmpulungului spune că nu este sigur că problema a fost rezolvată definitiv.

„Mă tem însă că acțiunea de amploare de astăzi nu reprezintă și rezolvarea acestui caz. Având în vedere că vorbim despre o proprietate privată este foarte posibil ca doamna să-și reia obiceiurile”, a transmis Elena Lasconi.

Lasconi reclamă lipsa unor pârghii legale care să le permită autorităților locale să intervină mai rapid în astfel de situații și spune că, altfel, procedurile pot dura ani întregi.

„Din păcate legea nu-mi oferă pârghii pentru a nu aștepta cu anii să scapi de un focar de infecție. Mă încăpățânez să fac tot ce este omenește posibil și legal pentru a sprijini cetățenii”, a mai scris primarul.