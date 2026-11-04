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Rogobete analizează opțiunea majorării tarifului pentru mâncarea din spitale: „Este normal să fie crescut”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat miercuri că analizează opțiunea majorării tarifului alocat pentru hrana pacienților din spitale, în contextul creșterii TVA-ului, inflației și costurilor la energie. Rogobete a precizat că a discutat inclusiv cu premierul Luca Niculescu despre această posibilitate și că o modificare ar putea fi adoptată în scurt timp.
Rogobete analizează opțiunea majorării tarifului pentru mâncarea din spitale: „Este normal să fie crescut”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Nechez
Diana Nunuț
04 nov. 2026, 14:35, Politic
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Alexandru Rogobete a declarat, miercuri, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, că Ministerul Sănătății analizează posibilitatea creșterii tarifului pentru hrana pacienților internați în spitale, în contextul creșterii TVA-ului, inflației și costurilor la energie.

„Am discutat inclusiv cu premierul ieri despre posibilitatea de a crește tariful de hrană și aici analizăm și eu cred că în scurt timp vom putea veni cu o modificare a tarifului în sensul în care să fie crescută. E normal să fie crescut pentru că între timp TVA-ul a crescut, inflația a crescut, costurile la energie nu mai vorbesc. Evident că spitalele au o dificultate în acest lucru”, a afirmat ministrul.

Totodată, Rogobete a spus că a solicitat o evaluare pentru reabilitarea bucătăriei proprii a spitalului de copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală și pentru achiziționarea echipamentelor și consumabilelor necesare îmbunătățirii condițiilor în care este pregătită hrana pacienților. Solicitarea sa a venit după ce fotografii recente au arătat că mâncarea primită de pacienții internați acolo nu arată bine și i-a solicitat managerului spitalului să rezolve această situație.

„Aștept și încurajez în continuare și pacienții și personal medical și asistente să-mi trimită fotografii acolo unde lucrurile nu sunt în regulă. Așa cum am făcut în mandatul trecut și voi face și în acest mandat, voi posta și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Unde lucrurile arată bine, nu pot să nu dau exemplu că se poate. Dacă acolo se poate, în alte spitale, unde lucrurile nu arată foarte bine, nu au nicio explicație”, a explicat Rogobete.

Meniul de 22 lei pe zi nu trebuie comparat cu prețurile din restaurante

Ministrul Sănătății a menționat că actualul tarif de 22 de lei pe zi nu este unul suficient pentru asigurarea meselor în spital și a reiterat că își dorește majorarea acestuia.

Totuși, el a explicat că suma alocată pentru hrana pacienților nu trebuie comparată direct cu prețurile din restaurante, deoarece spitalele fac achiziții centralizate, pentru perioade de un an, iar volumul mare de produse cumpărate permite obținerea unor prețuri mai mici.

„Îmi doresc ca acest tarif să crească. Însă încă o dată spun: meniul sau prețul de 22 de lei pe zi nu trebuie comparat cu prețurile din restaurante, de exemplu, și vă spun de ce. Spitalele fac achiziții centralizate pentru un an de zile și bugetele și prețurile pentru alimente scad semnificativ datorită volumului care este cumpărat”, a conchis Rogobete. 

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