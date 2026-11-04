Rogobete: Accelerăm reforma politicii medicamentului | Pacienții din România trebuie să aibă acces mai rapid la tratamente inovative

Potrivit lui Rogobete, prima etapă prevede introducerea a peste 40 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate și gratuite, până la finalul lunii decembrie.

Rogobete a discutat despre aceste măsuri la Ministerul Sănătății, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Discuțiile au vizat identificarea unor soluții pentru scurtarea timpului de acces la terapii moderne și alinierea mecanismelor naționale la practicile europene.

„Avem nevoie de o schimbare structurală”

„Nu este normal ca un pacient din România să aștepte aproape de două ori mai mult decât un pacient din alte state europene pentru accesul la un tratament inovativ.

Avem nevoie de o schimbare structurală a politicii medicamentului, care să pună pacientul în centrul deciziilor și să reducă întârzierile administrative.

Obiectivul nostru este ca accesul la tratamente moderne să se facă atunci când pacientul are nevoie de ele, nu după luni sau ani de așteptare”, a transmis Rogobete.

Reforma are trei direcții principale

Prima vizează accelerarea accesului la medicamente inovative, prin simplificarea procedurilor de evaluare și includere a acestora pe lista medicamentelor compensate și gratuite.

A doua urmărește modernizarea mecanismelor de stabilire și negociere a prețurilor, în acord cu practicile europene și cu nevoile pacienților și ale sistemului de sănătate.

A treia direcție privește reducerea birocrației prin modificări legislative și simplificarea procedurilor administrative care pot întârzia accesul la tratament.

Planul va avea două etape

Până la finalul lunii decembrie, Ministerul Sănătății urmărește actualizarea listei medicamentelor compensate și gratuite, cu introducerea a peste 40 de molecule noi.

Din 2027, autoritățile vor să aplice o metodologie nouă și mecanisme legislative actualizate, care să reducă timpul necesar pentru ca pacienții să poată beneficia de medicamente inovative.

Schimbarea este importantă în special pentru pacienții oncologici și pentru copiii diagnosticați cu boli rare, categorii pentru care întârzierea accesului la terapii moderne poate avea consecințe grave.

Ministerul Sănătății va continua consultările cu instituțiile naționale și partenerii internaționali pentru elaborarea și aplicarea măsurilor.

Reforma urmărește să aducă mai multă predictibilitate și eficiență în sistem, dar și să reducă diferențele dintre pacienții din România și cei din alte state europene în privința accesului la tratamente inovative.