Fără blocaje financiare în spitale și întârzieri la tratamente. Obiectivele lui Rogobete pentru Sănătate

Într-un mesaj publicat, duminică, pe Facebook, Alexandru Rogobete a susținut că sistemul sanitar are nevoie de reforme bazate pe investiții și continuitate, nu pe reduceri bugetare care ar putea afecta pacienții și personalul medical.

„Sănătatea are nevoie de reforme care construiesc, nu de măsuri care blochează. De continuitate, nu de improvizații”, a transmis Rogobete.

Acesta a subliniat că schimbările din sistem trebuie să pornească de la nevoile reale ale spitalelor și ale pacienților.

„Am spus întotdeauna că sistemul de sănătate nu se schimbă prin lozinci, prin măsuri luate din birou sau prin tăieri făcute fără să înțelegem consecințele. Se schimbă prin investiții, prin decizii asumate, prin respect pentru personalul medical și, mai ales, prin grija față de pacient”, a precizat ministrul propus de PSD.

Gărzi plătite pentru medicii rezidenți încă din primul an

Una dintre principalele priorități anunțate de Rogobete este reorganizarea sistemului de gărzi și plata corespunzătoare a personalului medical, inclusiv a medicilor rezidenți încă din primul an de pregătire.

De asemenea, acesta își propune reducerea treptată a deficitului de personal din spitale și asigurarea unei finanțări predictibile pentru unitățile sanitare, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate.

„Nu putem vorbi despre performanță medicală fără să respectăm oamenii care țin sistemul în funcțiune”, a afirmat Rogobete.

Screening neonatal extins la 22 de biomarkeri pentru 140.000 de nou-născuți anual

O altă prioritate vizează extinderea programelor de prevenție, în special a screeningului oncologic și neonatal.

Rogobete propune extinderea screeningului neonatal la 22 de biomarkeri, măsură de care ar urma să beneficieze aproximativ 140.000 de nou-născuți în fiecare an.

În ceea ce privește accesul la medicamente, acesta susține dezvoltarea unor mecanisme moderne de evaluare și compensare, operaționalizarea Fondului de Inovație și încheierea unor parteneriate transparente cu industria farmaceutică, pentru ca pacienții să aibă acces mai rapid la tratamente inovatoare.

Continuarea construcției spitalelor regionale și deschiderea centrelor pentru mari arși

Ministrul propus de PSD a anunțat că intenționează să continue investițiile în spitalele noi, inclusiv în cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, precum și operaționalizarea centrelor pentru mari arși.

Pe lista priorităților se mai află dezvoltarea ambulatoriilor, consolidarea medicinei de familie, extinderea îngrijirilor paliative și a serviciilor de sănătate mintală, dar și îmbunătățirea rețelelor medicale pentru infarct, accident vascular cerebral și terapie intensivă.

Rogobete a insistat și asupra digitalizării sistemului sanitar, a transparenței și a evaluării spitalelor în funcție de rezultatele medicale și de experiența pacienților, nu doar pe baza indicatorilor administrativi.

„Nu cred în reforme făcute împotriva oamenilor. Cred în reforme construite împreună cu profesioniștii din sistem, cu pacienții și cu cei care înțeleg realitatea din spitale”, a transmis acesta.

„Sănătatea nu este un tabel Excel. În spatele fiecărei decizii sunt oameni, vieți și responsabilități”, a conchis Rogobete.