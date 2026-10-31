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Trei foste capitale domnești din Țara Românească, unite printr-un traseu turistic. Pe unde va trece Via Dominorum

Un traseu de drumeție care unește Târgoviște, Câmpulung și Curtea de Argeș, trei foste capitale domnești, este în pregătire în sudul țării. Proiectul Via Dominorum urmărește să valorifice patrimoniul istoric, natura și tradițiile Subcarpaților Valahiei și să obțină recunoașterea oficială ca traseu pedestru de interes național.
Trei foste capitale domnești din Țara Românească, unite printr-un traseu turistic. Pe unde va trece Via Dominorum
Foto: Facebook/Corneliu Stefan
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 16:09, Cultură-Media
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Inițiativa Via Dominorum a fost discutată vineri la Consiliul Județean Dâmbovița, unde reprezentanții proiectului s-au întâlnit cu președintele instituției, Corneliu Ștefan, primarii localităților traversate de viitoarea rută și un reprezentant al Salvamont Dâmbovița.

Traseul va avea punctul de plecare la Târgoviște și va continua spre Câmpulung și Curtea de Argeș. În județul Dâmbovița, acesta va traversa 15 localități: Târgoviște, Răzvad, Aninoasa, Glodeni, Brănești, Vulcana-Pandele, Vulcana-Băi, Pucioasa, Vârfuri, Bezdead, Moțăieni, Fieni, Runcu, Pietroșița și Pucheni.

Discuțiile de la Consiliul Județean au vizat amenajarea și marcarea traseului, promovarea acestuia și implicarea administrațiilor locale.

Via Dominorum va avea 120 de kilometri

Proiectul nu se limitează la o rută pentru drumeții. Inițiatorii urmăresc să aducă turiștii în contact cu producătorii locali, meșteșugarii, gospodăriile tradiționale și afacerile din domeniul ospitalității, astfel încât comunitățile de pe traseu să beneficieze de dezvoltarea turismului.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat că Via Dominorum poate deveni o oportunitate pentru promovarea turismului și a producătorilor locali, precum și pentru dezvoltarea comunităților traversate.

Potrivit paginii de internet a proiectului, traseul ar urma să aibă 120 de kilometri. Inițiatorii își propun să atragă peste 10.000 de vizitatori anual și să implice peste 50 de producători locali.

Un proiect similar de promovare a turismului printr-un traseu de lungă distanță este Via Transilvanica, ruta care traversează România și poate fi explorată inclusiv virtual, prin Google Street View.

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