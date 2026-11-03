Hotărârea de condamnare a rapperului Wiz Khalifa, anulată de Curtea de Apel Constanța. Apelul va fi rejudecat

Potrivit soluției pe scurt, instanța a admis contestația în anulare formulată de condamnat împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18 decembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 7777/118/2024.
În consecință, Curtea de Apel Constanța a desființat hotărârea anterioară și a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Constanța.
Instanța a stabilit un nou termen pentru rejudecarea apelului formulat de procurorii DIICOT, respectiv 12 noiembrie 2026, ora 16:00.
Totodată, au fost dispuse demersuri pentru asigurarea prezenței inculpatului prin videoconferință.
Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.
Un nou dosar în care figurează rapperul american Wiz Khalifa a fost înregistrat, la 26 august 2026, pe rolul Curții de Apel Constanța, potrivit informațiilor publicate pe Portalul instanțelor de judecată.
Dosarul, cu numărul 462/36/2026, se află la Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, iar obiectul indicat de instanță este „consumul ilicit de droguri”, cu trimitere la articolul 4 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
În evidențele instanței, cauza apare în stadiul procesual „Contestație în anulare – Apel”. Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac și poate fi formulată numai în situațiile prevăzute expres de lege.