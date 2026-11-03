Hotărârea de condamnare a rapperului Wiz Khalifa, anulată de Curtea de Apel Constanța. Apelul va fi rejudecat

Potrivit soluției pe scurt, instanța a admis contestația în anulare formulată de condamnat împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18 decembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 7777/118/2024.

În consecință, Curtea de Apel Constanța a desființat hotărârea anterioară și a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Constanța.

Instanța a stabilit un nou termen pentru rejudecarea apelului formulat de procurorii DIICOT, respectiv 12 noiembrie 2026, ora 16:00.

Totodată, au fost dispuse demersuri pentru asigurarea prezenței inculpatului prin videoconferință.

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Dosar deschis din cauza drogurilor

Un nou dosar în care figurează rapperul american Wiz Khalifa a fost înregistrat, la 26 august 2026, pe rolul Curții de Apel Constanța, potrivit informațiilor publicate pe Portalul instanțelor de judecată.

Dosarul, cu numărul 462/36/2026, se află la Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, iar obiectul indicat de instanță este „consumul ilicit de droguri”, cu trimitere la articolul 4 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

În evidențele instanței, cauza apare în stadiul procesual „Contestație în anulare – Apel”. Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac și poate fi formulată numai în situațiile prevăzute expres de lege.