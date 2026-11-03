Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Cât vor primi femeile și de când se aplică noua lege

Măsura a fost aprobată de guvernul spaniol pe 20 octombrie și se adresează femeilor ale căror probleme de sănătate le împiedică temporar să muncească, transmite Euronews. Nu este însă un concediu acordat automat odată cu instalarea menopauzei. Pentru a beneficia de indemnizație, angajata trebuie să aibă un diagnostic medical care confirmă existența unei afecțiuni asociate menopauzei și incapacitatea temporară de muncă.

Câți bani vor primi femeile aflate în concediu medical

Una dintre principalele schimbări privește momentul în care începe plata indemnizației. În cazul concediului medical obișnuit pentru o boală comună, prestația este acordată începând cu a patra zi. Pentru afecțiunile asociate menopauzei, plata va începe din ziua următoare intrării în concediu.

În prima zi, angajatorul va achita salariul integral. Din a doua zi și până în a douăzecea inclusiv, indemnizația va reprezenta 60% din baza de calcul stabilită potrivit legislației spaniole.

Începând cu ziua a 21-a, procentul crește la 75%. Un alt avantaj este eliminarea condiției privind contribuțiile anterioare. În mod obișnuit, pentru concediul medical cauzat de o boală comună sunt necesare cel puțin 180 de zile de cotizare în ultimii cinci ani. Pentru noua categorie de concediu, această perioadă minimă nu va mai fi obligatorie.

Ce simptome pot justifica acordarea concediului

Bufeurile severe, tulburările de somn, oboseala accentuată sau dificultățile de concentrare pot afecta capacitatea de muncă a unor femei. Totuși, simpla prezență a acestor simptome nu garantează acordarea concediului. Medicul trebuie să stabilească dacă problemele de sănătate sunt asociate unei tulburări menopauzale și dacă împiedică desfășurarea activității profesionale.

Dacă sunt îndeplinite condițiile, acesta poate elibera documentul medical necesar. Angajata nu va trebui să îl predea personal angajatorului, deoarece informațiile sunt transmise electronic prin sistemul spaniol de asigurări sociale.

Ministrul spaniol al Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, Elma Saiz, a explicat că reforma urmărește protejarea unor femei ale căror probleme medicale au fost mult timp neglijate la locul de muncă. Potrivit oficialului, peste 10,5 milioane de femei contribuie la sistemul spaniol de asigurări sociale.

Spania extinde protecția introdusă în 2023

Spania a adoptat în 2023 o reglementare care permite concediul medical plătit pentru menstruația însoțită de simptome incapacitante. Noua măsură extinde protecția și asupra unor afecțiuni asociate menopauzei. În alte țări europene, precum Germania, Italia, Grecia și Portugalia, nu există un concediu medical distinct pentru menopauză.

Femeile care nu pot lucra din cauza unor asemenea probleme de sănătate pot solicita, în funcție de legislația națională, concediul medical obișnuit. Noile prevederi spaniole sunt cuprinse în Decretul-lege regal 31/2026, publicat la 21 octombrie. Dispozițiile referitoare la concediul pentru afecțiuni asociate menopauzei urmează să producă efecte de la 1 decembrie 2026.