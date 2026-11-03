A vândut două trilioane de tokenuri AI în doar 30 de minute. Noua nebunie a cumpărăturilor din China

Austin Li, cunoscut în China și sub numele de Li Jiaqi, a devenit celebru vânzând rujuri în transmisiuni live, scrie Reuters. Succesul său i-a adus porecla „Regele rujurilor”, însă acum a început să promoveze un produs complet diferit: tokenuri pentru utilizarea inteligenței artificiale.

Într-o transmisie organizată luni pe platforma Taobao Live, influencerul a prezentat abonamente lunare pentru QwenWork, serviciul AI de productivitate dezvoltat de Alibaba. În prima jumătate de oră au fost cumpărate 100.000 de abonamente, echivalentul unui volum de aproximativ două trilioane de tokenuri, potrivit companiei.

Ce sunt tokenurile AI și de ce le cumpără chinezii

Tokenurile sunt unitățile de informație pe care modelele de inteligență artificială le procesează atunci când primesc întrebări sau generează răspunsuri. În funcție de serviciu, acestea sunt consumate pentru redactarea documentelor, analiza datelor, generarea de conținut sau alte operațiuni realizate cu ajutorul AI. Utilizatorii care folosesc frecvent asemenea instrumente pot ajunge să își epuizeze resursele incluse într-un abonament. Cumpărarea unor pachete suplimentare le permite să continue utilizarea serviciilor.

Li Jiaqi, one of China’s top livestreaming e-commerce influencers known as the “Lipstick King,” is selling something beyond cosmetics this Double 11: AI tokens. His livestream sold 100,000 monthly Qwen office membership subscriptions, totaling around 2 trillion tokens, in just 30 minutes yesterday. — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 3, 2026

„Consumatorii chinezi sunt deja foarte obișnuiți să folosească instrumente AI pentru productivitate”, a explicat Lian Jye Su, analist-șef la compania de cercetare Omdia. Potrivit acestuia, pentru persoanele care consumă rapid resursele disponibile, achiziționarea unor pachete în timpul campaniilor de reduceri poate fi avantajoasă. Reuters precizează însă că nu este clar cât de mari au fost reducerile aplicate abonamentelor QwenWork față de prețurile obișnuite.

De la rujuri la inteligență artificială

Pentru Austin Li, transmisia de luni a reprezentat prima experiență de vânzare a unor produse AI. Pe lângă abonamente, acesta a prezentat laptopuri cu funcții de inteligență artificială și dispozitive destinate activităților de birou. În emisiune a participat și Chen Yusen, vicepreședinte Alibaba și directorul QwenWork.

La un moment dat, influencerul l-a întrebat dacă inteligența artificială ar putea crea o versiune digitală a sa, capabilă să discute cu fanii la orice oră. Chen a răspuns că tehnologia nu îl poate înlocui pe Li, dar ar putea prelua activitățile repetitive ale utilizatorilor, astfel încât aceștia să aibă mai mult timp pentru familie.

Vânzările de abonamente AI au crescut cu 450%

Marile platforme chineze de comerț electronic au început să trateze accesul la inteligență artificială drept o categorie separată de produse. Alibaba a lansat pe Tmall un centru dedicat tokenurilor AI, unde sunt disponibile pachete de la Alibaba Cloud, MiniMax, Moonshot AI și Z.AI. Concurentul JD.com a introdus o secțiune similară, cu servicii oferite inclusiv de DeepSeek și Volcano Engine, platforma de cloud a ByteDance.

Potrivit Alibaba, vânzările pachetelor de tokenuri AI au crescut cu 450% în perioada 1–20 octombrie, comparativ cu luna precedentă. Cererea pentru dispozitive a avansat și ea. Vânzările de laptopuri cu funcții AI au crescut cu peste 300% față de anul anterior, în prima oră a perioadei de achiziții asociate festivalului.

Există totuși și riscuri pentru cumpărători. Analistul Omdia avertizează că serviciile AI evoluează atât de rapid încât unele produse pentru care utilizatorii plătesc anticipat ar putea fi înlocuite sau retrase înainte de expirarea creditelor. Singles’ Day, festivalul cumpărăturilor organizat în jurul datei de 11 noiembrie, a generat anul trecut vânzări de aproximativ 255 de miliarde de dolari pe platformele comerciale din China, potrivit companiei de analiză Syntun.