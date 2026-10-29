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Samsung avertizează că deficitul de cipuri AI se va agrava. Producția pentru 2027 este deja contractată

Samsung avertizează că deficitul de cipuri pentru inteligență artificială se va agrava în 2027, pe fondul cererii care depășește capacitatea de producție. Compania anunță că întreaga ofertă de memorii HBM pentru anul viitor este deja contractată.
Samsung avertizează că deficitul de cipuri AI se va agrava. Producția pentru 2027 este deja contractată
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
29 oct. 2026, 07:54, Economic
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Gigantul tehnologic a înregistrat un profit operațional de 107.400 de miliarde de woni în trimestrul iulie-septembrie 2026, față de 12.200 de miliarde de woni în aceeași perioadă din 2025, transmite Reuters. Divizia de semiconductori a generat aproape întregul profit al grupului, respectiv 106.500 de miliarde de woni, datorită cererii explozive pentru componente utilizate în centrele de date AI.

Samsung avertizează că deficitul de cipuri se va accentua în 2027

Compania estimează că cererea de memorii pentru inteligență artificială va depăși semnificativ oferta disponibilă în 2027, pe măsură ce investițiile în infrastructura AI ating niveluri record. Samsung a anunțat că întreaga producție de memorii HBM destinată anului viitor este deja contractată, iar clienții solicită cantități suplimentare.

Aceste componente sunt esențiale pentru acceleratoarele AI utilizate în antrenarea și funcționarea modelelor avansate de inteligență artificială.

Producătorul sud-coreean anticipează că piața va rămâne tensionată până în 2028, deoarece construirea unor noi fabrici necesită investiții uriașe și perioade lungi de dezvoltare. Samsung și-a majorat cu 62% investițiile în divizia de cipuri în 2026, până la 76.800 de miliarde de woni, și pregătește o nouă creștere anul viitor.

Acțiunile scad, în ciuda profitului record

Acțiunile Samsung au pierdut până la 6,2% în tranzacțiile de joi dimineață, după ce investitorii au considerat că perspectivele prezentate sunt mai prudente decât cele ale rivalului SK Hynix. Acesta anunțase anterior că producția sa de memorii DRAM și HBM este contractată până în 2029 și că deficitul ar putea continua până în 2030.

Nemulțumirea investitorilor a fost amplificată de amânarea deciziilor privind distribuirea unor fonduri suplimentare către acționari. Samsung urmează să stabilească noua politică de remunerare a acționarilor la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

Compania pregătește o fabrică de cipuri pentru Tesla

Samsung intenționează să înceapă anul viitor producția de serie la fabrica din Taylor, Texas, unde va realiza cipuri pentru Tesla. Compania dezvoltă și tehnologia de fabricație pe 2 nanometri, destinată procesoarelor avansate.

În paralel, Samsung urmărește încheierea unor contracte de furnizare pe termen lung, care să acopere între 60% și 70% din capacitatea de producție până în 2030. Costurile mai mari ale memoriilor au afectat însă activitatea dispozitivelor mobile, divizia corespunzătoare raportând o pierdere operațională de 800 de miliarde de woni.

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